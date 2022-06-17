شؤون فلسطينية

أول تعليق من حماس على استشهاد ثلاثة مواطنين برصاص الاحتلال في جنين

أول تعليق من حماس على استشهاد ثلاثة مواطنين برصاص الاحتلال في جنين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
علقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الجمعة، على جريمة استشهاد ثلاثة مواطنين برصاص الاحتلال في جنين فجر اليوم.

وأكد الناطق باسم الحركة، فوزي برهوم، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأنها "جريمة متكاملة هذه جريمة متكاملة الأركان".

وأضاف: "تأتي في إطار العدوان الإسرائيلي الشامل والمتواصل على شعبنا الفلسطيني وارضه ومقدساته، يتحمل الاحتلال الإسرائيلي كافة تداعياتها ونتائجها".

وشدد على أن "جرائم الاحتلال بحق شعبنا، لن تزيد المقاومة إلا قوةً وعزيمةً وإصراراً على المضي في طريق الجهاد والمقاومة حتى تحرير كامل فلسطين من دنس الاحتلال".

وتابع: أنّ دماء الشهداء الذين ارتقوا في جنين فجر هذا اليوم هي شاهد جديد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا الفلسطيني والتي يجب أن تكون مدعاة لتصعيد الفعل المقاوم ضد الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين الصهاينة.

وشدد على أن "تجرؤ الاحتلال على الدم الفلسطيني يؤكد على أن المقاومة الشاملة وفي مقدمتها المقاومة المسلحة هي الخيار الأوحد القادر على حماية شعبنا وحسم الصراع مع العدو".

وقال برهوم: إنّ "ارتقاء الشهداء لن يضع حدًّا للفعل المقاوم المتصاعد في الضفة المحتلة كما يظن العدو، بل سيزيد رجال المقاومة قوة وصمود وإصرار على مواصلة مسار وطريق المقاومة". 

ودعت حماس كل أبناء الضفة الغربية إلى "حمل السلاح وتوسيع دائرة الاشتباك مع العدو لتشمل كل ساحات ومواقع المواجهة، واستنزافه وتدفيعه ثمن هذه الجرائم".

كما أصدرت حركة حماس، بياناً أكدت فيه أنها وجناحها العسكري كتائب القسام، تنعى الشبان الثلاثة الذين اغتالتهم قوات الاحتلال في مدينة جنين، فجر اليوم الجمعة، وهم الشهيد من كتائب الشهيد عز الدين القسام، براء لحلوح، والشهيدين المجاهدين يوسف ناصر صلاح وليث أبو سرور.

وقالت الحركة في البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنّ "عملية الاغتيال الجبانة التي ارتقت خلالها هذه الثلة من رجال فلسطين، لن تمرّ دون حساب، وإنّ شعبنا الثائر المجاهد ومقاومته الباسلة يعرفون كيف يضربون العدو ويردّون على جريمته النكراء، بما يشفي الصدور المؤمنة، ويقرّب شعبنا من لحظة الخلاص من هذا المحتل المجرم ورحيله من أرضنا".

وأضافت الحركة بأن "جنين اليوم تقف في طليعة ثورة شعبنا ضد الاحتلال والظلم، وإن شهداءها هم وسام على صدر الوطن"، داعية أبناء شعبنا للمشاركة الحاشدة في مسيرة التشييع بما يليق بمكانة الشهداء الكرام".

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