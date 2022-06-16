شؤون فلسطينية

القيادي غربية: الصلاة والرباط في الأقصى واجب على كل من يستطيع

القيادي غربية: الصلاة والرباط في الأقصى واجب على كل من يستطيع
رام الله - دنيا الوطن
قال القيادي في حركة حماس زياد غربية إن "الصلاة في المسجد الأقصى المبارك وشد الرحال إليه والاعتكاف والرباط في باحاته، واجب على كل من يستطيع".

وشدد غربية على ضرورة الدفاع عن المسجد الأقصى ومرابطيه خاصة في ظل أطماع الاحتلال ومستوطنيه فيه، ومخططاتهم التهويدية الرامية إلى تقسيمه زمانيا ومكانيا، وصولا لهدمه وإقامة هيكلهم المزعوم.

وقال غربية: "يا أهلنا في كل فلسطين، في الجليل والنقب والمثلث، يا أهلنا في ضفتنا الحبيبة، القدس تناديكم بحبكم لها، والأقصى ينادي كل باسمه هلموا هلموا"

ودعا غربية الفلسطينيين لاصطحاب الأطفال والعائلات إلى المسجد الأقصى والقدس قائلا: "أولادكم أولى أن تصحبوهم للقدس من أولئك الأغراب الذي صاروا يدخلونها صباح مساء".

وطالب غربية كل من يحمل تصريحا من أهل الضفة الغربية وكل من يستطيع الوصول للأقصى، للرباط فيه.

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