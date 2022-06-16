شؤون فلسطينية

الاتحاد الأوروبي: سنستمر بدعم الفلسطينيين سياسيًا واقتصاديًا ومواقفنا ثابتة بخصوص الاستيطان

الاتحاد الأوروبي: سنستمر بدعم الفلسطينيين سياسيًا واقتصاديًا ومواقفنا ثابتة بخصوص الاستيطان
رام الله - دنيا الوطن
أطلع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الخميس، مبعوث الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سفين كوبمانس، والوفد المرافق له، على آخر المستجدات والتطورات السياسية على الساحة الفلسطينية، مسلطا الضوء على الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية المتصاعدة والمستمرة في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكد المالكي، خلال لقائه كوبمانس في مقر الوزارة بمدينة رام الله، ترحيبه باستمرار العمل مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز العلاقة بين الطرفين، بما يساهم في الحفاظ على دور الاتحاد في عملية السلام، مشيرا إلى حديثه مع العديد من وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي لضمان إبقاء القضية الفلسطينية القضية المركزية، وبالتالي تعزيز الدعم الأوروبي لحقوق الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية كافة.

وأشاد المالكي بجهود الاتحاد الأوروبي على جميع الأصعدة واستمراره في تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني في مختلف المجالات، وأهمية دوره في المساهمة بإيجاد حلول للقضية الفلسطينية.

بدوره، أكد كوبمانس أن مواقف الاتحاد الأوروبي ثابتة ولم تتغير بخصوص الاستيطان وحل الدولتين، وسيستمر بدعم الشعب الفلسطيني خاصة على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

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