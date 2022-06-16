شؤون فلسطينية

فلسطين تشارك في المؤتمر الاقتصادي الدولي بمدينة سانت بطرسبيرغ

فلسطين تشارك في المؤتمر الاقتصادي الدولي بمدينة سانت بطرسبيرغ
رام الله - دنيا الوطن
شاركت دولة فلسطين ممثلة بوزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي والسفير الفلسطيني لدى روسيا الاتحادية عبد الحفيظ نوفل في افتتاح فعاليات المؤتمر الاقتصادي الدولي في نسخته الخامسة والعشرين في مدينة سانت بطرسبيرغ الروسية والذي تستمر فعالياته ثلاثة أيام(15-18) حزيران 2022.

وانطلقت فعاليات المؤتمر الاقتصادي بحضور ومشاركة زعماء ورؤساء أكثر من 69 دولة ويعقد المنتدى الاقتصادي الدولي منذ عام 1997، و يسلط الضوء على القضايا الاقتصادية، واستعراض الفرص الاستثمارية، ومن المقرر ان يلقي يوم غد الجمعة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلمة هامة خلال المؤتمر.

والتقى الوزير العسيلي والسفير الفلسطيني مع اولغا بتالفا نائبة وزير العمل الروسي ورئيس اللجنة المشتركة الروسية الفلسطينية من الجانب الروسي ، تم خلاله الاتفاق على أهمية متابعة ملف العلاقات الثنائية وعقد الجلسة الخامسة للجنة المشتركة في مدينة رام الله.

واتفق الجانبان على تبادل الرسائل والاجتماع قريبا مع السفير الفلسطيني في موسكو للاتفاق على أجندة اللقاء للجنة المشتركة.

وأكد الوزير العسيلي في نهاية اللقاء على أهمية عقد اللجنة المشتركة قريبا في فلسطين حسب دورية الاجتماعات أو موسكو إذا رغب الجانب الروسي بذلك .

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