المالية بغزة تعلن عن مشروع "الأضحية بالتقسيط" للموظفين

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة المالية في قطاع غزة، اليوم الخميس، عن إطلاق مشروع الأضحية بالتقسيط والخاص بالموظفين، مبينة التفاصيل في إعلان نشرته عبر صفحتها الرسمية عبر فيسبوك.وبينت الوزارة أن المشروع يأتي بإعلان من صندوق الاستثمار الفلسطيني، ويقوم على تشكيل جمعية مكونة من عدة موظفين بحد أقصى سبعة موظفين، يفوض المشاركين أحد الأعضاء "رئيس الجمعية"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).وقالت: "يقوم رئيس الجمعية بالدخول لرابط التسجيل وتعبئة البيانات المطلوبة، (رئيس الجمعية، أعضاء الجمعية، نوع العجل المطلوب، الوزن التقريبي المطلوب،......)"، مبينة أن الرابط مفتوح حتى أسبوع من تاريخه أو حتى نفاذ الكمية.وأضافت "يقوم الموظف بالتوقيع على "تفويض وزارة المالية" بالخصم الشهري من الدفعة النقدية، ولا يحق له المطالبة بتأجيل القسط في أي حال من الأحوال".وأشارت إلى أن صندوق الاستثمار يلتزم بتوفير الأضحية المطلوبة بعد المعاينة والاختيار من قبل الموظفين وتزويد الصندوق بنوع ورقم العجل المطلوب.وأوضحت أن قيمة القسط الشهري للموظف الواحد 150 شيكل فقط، تخصم من الدفعة النقدية الشهرية للموظف، مؤكدة أنه لن يتم اعتماد أي طلبات من الأعضاء سوى الطلب المقدم من رئيس الجمعية عبر الرابط.ولفتت إلى أنه سيتم اعتماد الطلبات المسجلة عبر الرابط فقط، ولن يتم اعتماد أي طلبات أخرى، فيما ستكون الأولوية لمن يسجل أولاً، حيث أن الأوزان المتوفرة: (450- 600 كيلو).