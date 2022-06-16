أبو هولي: تفويض عمل (أونروا) شأن الجمعية العامة للأمم المتحدة ويقع ضمن صلاحياتها

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. احمد ابو هولي بان دعم ولاية (أونروا) سياسياً ومالياً يبقى أمراً ضرورياً وملحاً، ويتطلب سد فجوة التمويل القائمة للحفاظ على خدمات الصحة والتعليم والخدمات الأساسية للأونروا التي تقدر قيمتها 100 مليون دولار من خلال ميزانية الأمم المتحدة، والتحرك بشكل جماعي لحشد الدعم السياسي لتجديد تفويض (أونروا) لولاية جديدة في ديسمبر القادم، والعمل على إنجاح مؤتمر التعهدات للدول المانحة للأونروا في 23 يونيو/ حزيران المقبل في حشد الموارد الماليةورفض في كلمته مساء اليوم في الجلسة الختامية لاجتماعات اللجنة الاستشارية المنعقدة في العاصمة اللبنانية بيروت سياسات التقليص التدريجي لخدمات (أونروا) التي وصلت إلى أقصى حدودها أو التحول في خدماتها ونقلها إلى المنظمات الدولية .وأكد على الدور الحيوي والإنساني الذي تقوم به (أونروا) في خدمة اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وفي تعزيز التنمية المستدامة داخل مجتمعات اللاجئين.ورفض د. ابو هولي مبداً تقاسم التكلفة في الخدمة، الذي سيزيد من اعباء اللاجئ الفلسطيني الذي يترنح بين الفقر والبطالة .واكد بان ما يتم طرحه من زيادة شراكات (أونروا) مع المنظمات الدولية ، كأحد الخيارات المطروحة لضمان استمرارية الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين في ظل استمرار العجز المالي في ميزانية (أونروا) يجب ان لا يمس بتفويض (أونروا) الممنوح لها بالقرار 302،وشدد على ضرورة العمل وفق مواد القرار 302 المنشئ للأونروا، وخاصة المادة (8) التي حددت صلاحيات اللجنة الاستشارية بتقديم المشورة والنصح للمفوض العام ومساعدته في تنفيذ مهام ولاية الوكالة، والمادة (9) التي حددت صلاحيات المفوض باعتباره المسؤول التنفيذي لمهام ولاية (أونروا) والمادة (18) التي تحث المنظمات الدولية بتقديم مساهمات على شكل مساعدات للأونروا وليس نيابة عنهواكد بان تفويض عمل (أونروا) هو شان الجمعية العامة للأمم المتحدة ويقع ضمن مسؤولياتها وصلاحياتها.ورحب د. ابو هولي في كلمته بقرار عودة الدعم المالي الأوروبي غير المشروط لدولة فلسطين ‏بعد انتهاء عملية التصويت بين الدول الأوروبية على عودة هذا الدعم وإسقاط الاشتراطات التي رفعتها بعض الأطراف بزعم التحريض في المناهج الفلسطينية ضد اسرائيل، مطالباً الدول المانحة والممولة للأونروا برفع اشتراطات التمويل وربطه بتعديل المنهاج الفلسطيني .واشاد بدعم الدول المانحة للأونروا التي زادت من تمويلها، او قدمته بشكل مبكر، والذي ساهم بشكل كبير في تمكين (أونروا) من القيام بمهامها، داعياً الدول المانحة التي أوقفت أو خفضت تمويلها العدول عن قرارها والمبادرة في الإعلان عن زيادة تمويلها ، لتأمين تمويل كاف ودائم لميزانية (أونروا).ورحب د. ابو هولي بالخطوات الإصلاحية التي قامت بها (أونروا)، ودعم استراتيجية عمل (أونروا) للأعوام 2023 – 2028 وخططها الطموحة ، مع مراعاة شمولها موازنة مفتوحة ومرنه تراعي زيادة اعداد اللاجئين الفلسطينيين واحتياجاتهم، وتراعي الغلاء المعيشي في البلدان المضيفة .واستعرض د. ابو هولي خلال كلمته أوضاع اللاجئين الفلسطينيين المعيشية والاقتصادية في المخيمات الفلسطينية والتي تتجه إلى المزيد من الانحدار والتدهور مع انهيار العملات المحلية، وارتفاع معدلات البطالة والفقر في اوساطهم الى 85 % في لبنان، و91% في سوريا، و81% في قطاع غزة"وشكر د. ابو هولي الجمهورية اللبنانية على استضافتها لاجتماعات اللجنة الاستشارية وعلى حفاوة الاستقبال، كما شكر الدول العربية المضيفة وأعضاء اللجنة الاستشارية على ما يقدمونه من دعم واسناد للأونروا، للقيام بمهامها الحيوية المنوط بها وفق قرار انشائها رقم 302 .وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الاستشارية مكلفة بمهمة تقديم المشورة والمساعدة للمفوض العام لـ (أونروا) لدى قيامه بتنفيذ مهام ولاية الوكالة وتنفيذ برامج (أونروا). واللجنة تجتمع مرتين في السنة، عادة في حزيران وتشرين الثاني.واختتمت اللجنة الاستشارية اجتماعاتها بكلمات من رؤساء الوفود الذين اكدوا على دعم (أونروا) وعلى الدور الحيوي الذي تقوم به في خدمة اللاجئين الفلسطينيين .ويترأس د. ابو هولي وفد دولة فلسطين ويضم مدير عام الاعلام والدراسات و(أونروا) رامي المدهون وعلى صوافطة مدير الادارة العامة للشؤون المالية بدائرة شؤون اللاجئين.