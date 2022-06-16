شؤون فلسطينية

إذاعة جيش الاحتلال: (حماس) ستفتتح المعركة العسكرية المقبلة.. بهذا الشكل

إذاعة جيش الاحتلال: (حماس) ستفتتح المعركة العسكرية المقبلة.. بهذا الشكل
رام الله - دنيا الوطن
أفادت اذاعة جيش الاحتلال الاسرائيلي، أن هناك تقديرات لدى الجيش، بأن حركة حماس هي التي سبتدأ العملية العسكرية المقبلة، عن طريق مفاجأة، تتضمن هجوم حدودي أو محاولة التسلل إلى غلاف غزة.

يشار إلى أن المقاومة الفلسطينية خاضت في شهر مايو 2021، معركة سيف القدس مع الاحتلال الاسرائيلي، تخللها قصف مستوطنات غلاف غزة والقدس وتل أبيب وبئر السبع وعسقلان، بعشرات الرشقات الصاروخية، اسفرت عن مقتل عدد من المستوطنين واضرار في المباني.

في المقابل، قصفت طائرات الاحتلال الاسرائيلي خلال العملية، عشرات المنازل التابعة للمواطنين في قطاع غزة، بالاضافة الى الابراج السكنية واخرى تضم وكالات وشبكات اعلامية، وأسفرت عن عشرات الشهداء ومئات من الجرحى.

أخبار ذات صلة

مصرع شاب متأثرا بإصابته بحادث سير في رفح

مصرع شاب متأثرا بإصابته بحادث سير في رفح

المالية بغزة تعلن عن مشروع &#34;الأضحية بالتقسيط&#34; للموظفين

المالية بغزة تعلن عن مشروع "الأضحية بالتقسيط" للموظفين

أبو هولي: تفويض عمل (أونروا) شأن الجمعية العامة للأمم المتحدة ويقع ضمن صلاحياتها

أبو هولي: تفويض عمل (أونروا) شأن الجمعية العامة للأمم المتحدة ويقع ضمن صلاحياتها

شاهد: جيش الاحتلال ينشر فيديو لقصف نفق لحركة (حماس) خلال عدوان 2021

شاهد: جيش الاحتلال ينشر فيديو لقصف نفق لحركة (حماس) خلال عدوان 2021

الكشف عن الوضع الصحي للأسير أحمد مناصرة

الكشف عن الوضع الصحي للأسير أحمد مناصرة

هيئة الأسرى: المعتقل محمد عودة في وضع صحي مستقر وما زال بحاجة لرعاية طبية

هيئة الأسرى: المعتقل محمد عودة في وضع صحي مستقر وما زال بحاجة لرعاية طبية

دائرة مكافة المخدرات بغزة تضبط 18 ألف حبة مخدرة وتوقف مروجَين اثنين

دائرة مكافة المخدرات بغزة تضبط 18 ألف حبة مخدرة وتوقف مروجَين اثنين

الخارجية: دولة الاحتلال تواصل محاولاتها حماية قتلة شيرين أبو عاقلة

الخارجية: دولة الاحتلال تواصل محاولاتها حماية قتلة شيرين أبو عاقلة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: المعتقل محمد عودة في وضع صحي مستقر وما زال بحاجة لرعاية طبية

هيئة الأسرى: المعتقل محمد عودة في وضع صحي مستقر وما زال بحاجة لرعاية طبية

الاحتلال يخطر بوقف البناء في 3 منازل مأهولة وغرفة زراعية جنوب بيت لحم

الاحتلال يخطر بوقف البناء في 3 منازل مأهولة وغرفة زراعية جنوب بيت لحم

ممثلون مجتمعيون يطالبون السلطة الفلسطينية بتحمل مسئوليتها تجاه صرف مخصصات الشؤون

ممثلون مجتمعيون يطالبون السلطة الفلسطينية بتحمل مسئوليتها تجاه صرف مخصصات الشؤون

اتحاد المقاولين ووزارة الأشغال العامة والإسكان يعقدان ورشة تدريبية هامة

اتحاد المقاولين ووزارة الأشغال العامة والإسكان يعقدان ورشة تدريبية هامة

&#34;الإعلام المجتمعي&#34; يفتتح تدريب بعنوان الأمان الرقمي للعاملين/ات في مجالي الإعلام والقانون

"الإعلام المجتمعي" يفتتح تدريب بعنوان الأمان الرقمي للعاملين/ات في مجالي الإعلام والقانون

وزير الاقتصاد: فلسطين ستجدد طلبها للانضمام لمنظمة التجارة العالمية بصفة مراقب

وزير الاقتصاد: فلسطين ستجدد طلبها للانضمام لمنظمة التجارة العالمية بصفة مراقب

الإحصاء الفلسطيني ووزارة الزراعة يعلنان النتائج الأولية للتعداد الزراعي 2021

الإحصاء الفلسطيني ووزارة الزراعة يعلنان النتائج الأولية للتعداد الزراعي 2021

جامعة النجاح تقرر عودة الدوام الوجاهي اعتباراً من يوم الأحد القادم

جامعة النجاح تقرر عودة الدوام الوجاهي اعتباراً من يوم الأحد القادم

منوعات

تسريب تسجيل صوتي للفنانة نجلاء فتحي تفضح فيه عادل إمام..والأخير يلتزم الصمت

تسريب تسجيل صوتي للفنانة نجلاء فتحي تفضح فيه عادل إمام..والأخير يلتزم الصمت

الراحلة دلال عبد العزيز تشارك في فيلم ابنتها دنيا (تسليم أهالي)

الراحلة دلال عبد العزيز تشارك في فيلم ابنتها دنيا (تسليم أهالي)

شاهد: أول ظهور لابنة نجم (سوبر ستار) هادي أسود

شاهد: أول ظهور لابنة نجم (سوبر ستار) هادي أسود

شاهد: هيفاء وهبي في إطلالة صيفية مثيرة

شاهد: هيفاء وهبي في إطلالة صيفية مثيرة

صور: جولة تحبس الأنفاس في القصر الجديد للمغنية العالمية بريتني سبيرز وزوجها

صور: جولة تحبس الأنفاس في القصر الجديد للمغنية العالمية بريتني سبيرز وزوجها

ابنة هيفاء وهبي تكشف عمرها الحقيقي..وهكذا أصبحت بعد التجميل

ابنة هيفاء وهبي تكشف عمرها الحقيقي..وهكذا أصبحت بعد التجميل

بعد إغلاق قناتها الفضائية..الكويتية فجر السعيد تفعل أمراً غريباً

بعد إغلاق قناتها الفضائية..الكويتية فجر السعيد تفعل أمراً غريباً

محمد رمضان يستفز المتابعين بمقطع فيديو مع شقيقه..والجمهور: محدث نعمة فعلاً

محمد رمضان يستفز المتابعين بمقطع فيديو مع شقيقه..والجمهور: محدث نعمة فعلاً

بهذه الطريقة ستحطّم شاكيرا قلب بيكيه

بهذه الطريقة ستحطّم شاكيرا قلب بيكيه

آمبر هيرد تصدم الجميع: نعم أحبه

آمبر هيرد تصدم الجميع: نعم أحبه

عربي

بعد تسمية الشارع باسمه.. خطيبة خاشقجي تنشر صورة له من أمام السفارة السعودية بواشنطن

بعد تسمية الشارع باسمه.. خطيبة خاشقجي تنشر صورة له من أمام السفارة السعودية بواشنطن

الممثل الروسي لسوريا: الاجتماع القادم لصيغة &#34;أستانا&#34; قد يعقد في الخريف

الممثل الروسي لسوريا: الاجتماع القادم لصيغة "أستانا" قد يعقد في الخريف

بسبب الإضراب العام.. الخطوط التونسية تعلن إلغاء رحلاتها الجوية اليوم

بسبب الإضراب العام.. الخطوط التونسية تعلن إلغاء رحلاتها الجوية اليوم

(كان): المغرب ستفتتح سفارتها في إسرائيل قريباً

(كان): المغرب ستفتتح سفارتها في إسرائيل قريباً