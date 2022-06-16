إذاعة جيش الاحتلال: (حماس) ستفتتح المعركة العسكرية المقبلة.. بهذا الشكل

رام الله - دنيا الوطنأفادت اذاعة جيش الاحتلال الاسرائيلي، أن هناك تقديرات لدى الجيش، بأن حركة حماس هي التي سبتدأ العملية العسكرية المقبلة، عن طريق مفاجأة، تتضمن هجوم حدودي أو محاولة التسلل إلى غلاف غزة.يشار إلى أن المقاومة الفلسطينية خاضت في شهر مايو 2021، معركة سيف القدس مع الاحتلال الاسرائيلي، تخللها قصف مستوطنات غلاف غزة والقدس وتل أبيب وبئر السبع وعسقلان، بعشرات الرشقات الصاروخية، اسفرت عن مقتل عدد من المستوطنين واضرار في المباني.في المقابل، قصفت طائرات الاحتلال الاسرائيلي خلال العملية، عشرات المنازل التابعة للمواطنين في قطاع غزة، بالاضافة الى الابراج السكنية واخرى تضم وكالات وشبكات اعلامية، وأسفرت عن عشرات الشهداء ومئات من الجرحى.