دولي

الجيش الأوكراني يهاجم وسط مدينة دونيتسك

الجيش الأوكراني يهاجم وسط مدينة دونيتسك
رام الله - دنيا الوطن
أعلن عمدة مدينة دونيتسك، أليكسي كوليمزين، عن قصف وسط المدينة من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، وسط أنباء عن وقوع ضحايا.

وتعرض وسط مدينة دونيتسك مرة أخرى لقصف من القوات الأوكرانية، حيث استهدف منطقة المتجر المركزي في المدينة، الواقع في شارع لاغوتينكو المبنى رقم 13، وأفادت الأنباء الواردة بوقوع ضحايا، وتضرر ثلاث سيارات، وتحطم نوافذ المباني المحيطة، وتجري الآن عمليات تحديد ملابسات القصف، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

بالإضافة إلى ذلك، فقد انفجرت إحدى الذخائر في جزء آخر من المدينة في شارع أورالسكايا، بالقرب من المدرسة رقم 82، ما ألحق أضرارا بسيارة خاصة، وفقا لمراسل وكالة "نوفوستي"، لكن مالك السيارة لم يكن في مكان الحادث، ولم يصب بأذى.

وفي شارع كيراميتشيسكايا، أصيبت مواطنة بجراح جراء الإصابة بقذيفة، بينما ألحقت قذيفة أخرى أضرارا بالطريق، وبأساس مبنى سكني في شارع كيروف.

وكانت دونيتسك قد تعرضت للقصف الأعنف منذ 2015 يوم الاثنين الماضي، في جميع مناطق المدينة تقريبا، وصرح رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، في خطاب رسمي، بأنه طلب دعم "قوات إضافية" من روسيا، في الوقت الذي وصف فيه عمدة المدينة قصف يوم الاثنين بأنه الأعنف خلال السنوات الثماني من الصراع.

من جانبه وصف مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، عدم ظهور أي رد فعل من جانب الغرب على القصف الأوكراني، بأنه مثير للدهشة.

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