هيئة الأسرى: المعتقل محمد عودة في وضع صحي مستقر وما زال بحاجة لرعاية طبية

رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، بأن المعتقل محمد عودة في وضع صحي مستقر وما زال بحاجة طبيه حثيثة.وأضافت الهيئة، نقلا عن محاميها كريم عجوة، أنه تم إجراء عملية جراحية للمعتقل المصاب عودة يوم أمس، حيث تمت زراعة جلد في قدمه اليسرى، بعد أن تم أخذ الجلد من قدمه اليمنى، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وتابعت أن عودة سيبقى في المستشفى لمدة أسبوعين تقريبا وذلك حسب ما أفاد به الأطباء، وبعد أسبوعين من الموعد المقرر سيتم فحصه من قبل طبيب عظام لاتخاذ قرار حول المدة التي سيمكث بها داخل المستشفى.وأشارت الهيئة إلى أن جلسة تمديد توقيف عقدت أمس للمعتقل عودة بالمحكمة العسكرية في معتقل "عوفر"، دون حضوره نظرا لوضعه الصحي.