المحكمة الدولية: السجن المؤبد ضد عضوين بـ(حزب الله) لإدانتهما بالاشتراك باغتيال رفيق الحريري

رام الله - دنيا الوطنأصدرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، اليوم الخميس، حكما بالسجن المؤبد بحق عضوين اثنين من (حزب الله)، لإدانتهما بالاشتراك في اغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري في فبراير/ شباط 2005.وقالت المحكمة، في بيان لها: "حكمت دائرة الاستئناف بالإجماع على، حسن مرعي وحسين عنيسي (من حزب الله) بالسجن المؤبد، وهي أقسى عقوبة متاحة بموجب النظام الأساسي والقواعد، عن كل من الجرائم الخمس التي أدينا بها وأمرت بدمج هاتين العقوبتين"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).وكانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قضت بالسجن مدى الحياة بحق سليم عياش، الذي يشتبه بانتمائه إلى حزب الله. وأدين عياش بالمشاركة في اغتيال رفيق الحريري، وبرأت ثلاثة متهمين آخرين ينتمون إلى "حزب الله" وكانا يحاكمان غيابيا.كان رفيق الحريري رئيسا لوزراء لبنان قبل استقالته في أكتوبر/تشرين الأول 2004.وقُتل في فبراير 2005 عندما فجّر انتحاري شاحنة مليئة بالمتفجرات أثناء مرور موكبه المدرّع. وخلّف الاعتداء 22 قتيلاً و226 جريحاً.