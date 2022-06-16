شؤون فلسطينية

دائرة مكافة المخدرات بغزة تضبط 18 ألف حبة مخدرة وتوقف مروجَين اثنين

دائرة مكافة المخدرات بغزة تضبط 18 ألف حبة مخدرة وتوقف مروجَين اثنين
رام الله - دنيا الوطن
ضبطت دائرة شرطة مكافحة المخدرات بمحافظة غزة، اليوم الخميس، 18 ألف حبة مخدرة من نوع (روتانا)، وذلك خلال مهمة كمين وتفتيش بالمحافظة.

وأوضحت المكافحة، في تصريح مقتضب، أنه وضمن جهودها في ملاحقة التجار والمروجين، تمكن عناصرها بالاشتراك مع قوة من التدخل وحفظ النظام، من ضبط الكمية المذكورة، فيما تم توقيف مُروجَين اثنَين خلال مهمة كمين وتفتيش بمنطقتي اختصاص الرمال والشاطئ غرب المحافظة، بحسب ما جاء على موقع وزارة الداخلية والأمن الوطني الالكتروني.

ولفتت المكافحة إلى أنها أحالت كافة المضبوطات وملف القضية، بالإضافة لمبلغ ضُبط بحوزة المروجين، إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.

أخبار ذات صلة

هيئة الأسرى: المعتقل محمد عودة في وضع صحي مستقر وما زال بحاجة لرعاية طبية

هيئة الأسرى: المعتقل محمد عودة في وضع صحي مستقر وما زال بحاجة لرعاية طبية

الخارجية: دولة الاحتلال تواصل محاولاتها حماية قتلة شيرين أبو عاقلة

الخارجية: دولة الاحتلال تواصل محاولاتها حماية قتلة شيرين أبو عاقلة

الاحتلال يخطر بوقف البناء في 3 منازل مأهولة وغرفة زراعية جنوب بيت لحم

الاحتلال يخطر بوقف البناء في 3 منازل مأهولة وغرفة زراعية جنوب بيت لحم

ممثلون مجتمعيون يطالبون السلطة الفلسطينية بتحمل مسئوليتها تجاه صرف مخصصات الشؤون

ممثلون مجتمعيون يطالبون السلطة الفلسطينية بتحمل مسئوليتها تجاه صرف مخصصات الشؤون

اشتية: نحن نعيد مراجعة منظومة القوانين كلها بما يخدم مشروعنا الوطني والعدالة

اشتية: نحن نعيد مراجعة منظومة القوانين كلها بما يخدم مشروعنا الوطني والعدالة

اتحاد المقاولين ووزارة الأشغال العامة والإسكان يعقدان ورشة تدريبية هامة

اتحاد المقاولين ووزارة الأشغال العامة والإسكان يعقدان ورشة تدريبية هامة

&#34;الإعلام المجتمعي&#34; يفتتح تدريب بعنوان الأمان الرقمي للعاملين/ات في مجالي الإعلام والقانون

"الإعلام المجتمعي" يفتتح تدريب بعنوان الأمان الرقمي للعاملين/ات في مجالي الإعلام والقانون

وزير الاقتصاد: فلسطين ستجدد طلبها للانضمام لمنظمة التجارة العالمية بصفة مراقب

وزير الاقتصاد: فلسطين ستجدد طلبها للانضمام لمنظمة التجارة العالمية بصفة مراقب

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: المعتقل محمد عودة في وضع صحي مستقر وما زال بحاجة لرعاية طبية

هيئة الأسرى: المعتقل محمد عودة في وضع صحي مستقر وما زال بحاجة لرعاية طبية

الاحتلال يخطر بوقف البناء في 3 منازل مأهولة وغرفة زراعية جنوب بيت لحم

الاحتلال يخطر بوقف البناء في 3 منازل مأهولة وغرفة زراعية جنوب بيت لحم

ممثلون مجتمعيون يطالبون السلطة الفلسطينية بتحمل مسئوليتها تجاه صرف مخصصات الشؤون

ممثلون مجتمعيون يطالبون السلطة الفلسطينية بتحمل مسئوليتها تجاه صرف مخصصات الشؤون

اتحاد المقاولين ووزارة الأشغال العامة والإسكان يعقدان ورشة تدريبية هامة

اتحاد المقاولين ووزارة الأشغال العامة والإسكان يعقدان ورشة تدريبية هامة

&#34;الإعلام المجتمعي&#34; يفتتح تدريب بعنوان الأمان الرقمي للعاملين/ات في مجالي الإعلام والقانون

"الإعلام المجتمعي" يفتتح تدريب بعنوان الأمان الرقمي للعاملين/ات في مجالي الإعلام والقانون

الإحصاء الفلسطيني ووزارة الزراعة يعلنان النتائج الأولية للتعداد الزراعي 2021

الإحصاء الفلسطيني ووزارة الزراعة يعلنان النتائج الأولية للتعداد الزراعي 2021

نادي الأسير: جلسة جديدة للأسير أحمد مناصرة في 19 حزيران

نادي الأسير: جلسة جديدة للأسير أحمد مناصرة في 19 حزيران

مركز حقوقي يخشى من تدهور الوضع الصحي للأسير أحمد المناصرة

مركز حقوقي يخشى من تدهور الوضع الصحي للأسير أحمد المناصرة

منوعات

تسريب تسجيل صوتي للفنانة نجلاء فتحي تفضح فيه عادل إمام..والأخير يلتزم الصمت

تسريب تسجيل صوتي للفنانة نجلاء فتحي تفضح فيه عادل إمام..والأخير يلتزم الصمت

الراحلة دلال عبد العزيز تشارك في فيلم ابنتها دنيا (تسليم أهالي)

الراحلة دلال عبد العزيز تشارك في فيلم ابنتها دنيا (تسليم أهالي)

شاهد: أول ظهور لابنة نجم (سوبر ستار) هادي أسود

شاهد: أول ظهور لابنة نجم (سوبر ستار) هادي أسود

شاهد: هيفاء وهبي في إطلالة صيفية مثيرة

شاهد: هيفاء وهبي في إطلالة صيفية مثيرة

صور: جولة تحبس الأنفاس في القصر الجديد للمغنية العالمية بريتني سبيرز وزوجها

صور: جولة تحبس الأنفاس في القصر الجديد للمغنية العالمية بريتني سبيرز وزوجها

ابنة هيفاء وهبي تكشف عمرها الحقيقي..وهكذا أصبحت بعد التجميل

ابنة هيفاء وهبي تكشف عمرها الحقيقي..وهكذا أصبحت بعد التجميل

بعد إغلاق قناتها الفضائية..الكويتية فجر السعيد تفعل أمراً غريباً

بعد إغلاق قناتها الفضائية..الكويتية فجر السعيد تفعل أمراً غريباً

محمد رمضان يستفز المتابعين بمقطع فيديو مع شقيقه..والجمهور: محدث نعمة فعلاً

محمد رمضان يستفز المتابعين بمقطع فيديو مع شقيقه..والجمهور: محدث نعمة فعلاً

بهذه الطريقة ستحطّم شاكيرا قلب بيكيه

بهذه الطريقة ستحطّم شاكيرا قلب بيكيه

آمبر هيرد تصدم الجميع: نعم أحبه

آمبر هيرد تصدم الجميع: نعم أحبه

عربي

بعد تسمية الشارع باسمه.. خطيبة خاشقجي تنشر صورة له من أمام السفارة السعودية بواشنطن

بعد تسمية الشارع باسمه.. خطيبة خاشقجي تنشر صورة له من أمام السفارة السعودية بواشنطن

الممثل الروسي لسوريا: الاجتماع القادم لصيغة &#34;أستانا&#34; قد يعقد في الخريف

الممثل الروسي لسوريا: الاجتماع القادم لصيغة "أستانا" قد يعقد في الخريف

بسبب الإضراب العام.. الخطوط التونسية تعلن إلغاء رحلاتها الجوية اليوم

بسبب الإضراب العام.. الخطوط التونسية تعلن إلغاء رحلاتها الجوية اليوم

(كان): المغرب ستفتتح سفارتها في إسرائيل قريباً

(كان): المغرب ستفتتح سفارتها في إسرائيل قريباً