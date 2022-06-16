شؤون فلسطينية

اتحاد المقاولين ووزارة الأشغال العامة والإسكان يعقدان ورشة تدريبية هامة

اتحاد المقاولين ووزارة الأشغال العامة والإسكان يعقدان ورشة تدريبية هامة
رام الله - دنيا الوطن
نظم اتحاد المقاولين الفلسطينيين بالشراكة مع وزارة الأشغال العامة والإسكان ورشة تدريبية حول قانون الشراء العام و تعديلاته لعام 2014 و الوثيقة القياسية بهدف تعزيز الوعي بالقوانين الناظمة و الأنظمة و اللوائح التي تخص كافة أطراف قطاع الانشاءات 

وشارك في الورشة عن وزارة الأشغال العامة والإسكان برام الله وكيل الوزارة المساعد للشئون الفنية م. ذوقان العطاونة نيابة عن معالي الوزير د. م. محمد زيارة، ود. سليم أبو ظاهر الوكيل المساعد لشئون الإسكان، و الوفد المرافق لهم ، فيما قدم الورشة التدريبية م. سعيد أبو زيد مدير عام العطاءات المركزية بالوزارة.

وقال رئيس اتحاد المقاولين م. علاء الدين الأعرج أن عدم المعرفة بالأطر القانونية الناظمة لقطاع المقاولات سبب الكثير من المشاكل مما يتطلب ضرورة المعرفة بالقوانين والوثائق رغم عدم تنفيذ جزء منها في المحافظات الجنوبية بسبب الانقسام.

وشدد الأعرج على أهمية تفعيل نظام الإنديكس للمساهمة في وقف النزيف الحاصل وحماية الشركات من تقلبات الأسعار في ظل التطورات التي يشهدها العالم والمنطقة.

وأضاف أن الواقع يتطلب إعادة النظر في نظام الإنديكس بالتعاون بين كافة الأطراف ذات العلاقة لتكون أكثر عدالة وفعالية، مع ضرورة بحث معايير ضبط الجودة والمواصفات الفنية وجدول الكميات القياسي الموحد لأسعار المواد والمصنوعية لتوعية المقاولين بالتقديرات العادلة ووقف نزيف الأسعار تمهيدا للوصول الى آلية ترسية أكثر واقعية وعدالة بدلا من أقل الأسعار التقليدي المدمر.

كما أكد وكيل الوزارة المساعد للشئون الفنية م. ذوقان العطاونة على سعادة الوفد بالحضور الى قطاع غزة كبداية لعهد جديد من التعاون والمشاركة والتكامل في كافة المجالات في كل المحافظات الفلسطينية للوصول للعمل المتكامل وخدمة الوطن والمواطن.

وأوضح العطاونة أن الوطن يتعرض لصعوبات كبيرة في مقدمتها سياسات الاحتلال التعسفية بحق الأرض والمساكن والسيطرة على المعابر وتوابع ذلك على قطاع الانشاءات والبنية التحتية.

وأضاف أن الشراكة بين الوزارة والاتحاد تساعد على تذليل كافة العقبات التي تؤثر على سلامة قطاع المقاولات وضمان استمراريته للرقاء بالبنية التحتية في الوطن.

وشارك في الورشة التدريبية عدد من الوزارات في قطاع غزة و نقابة المهندسين و هيئة المكاتب الاستشارية و لفيف من المقاولين يتقدمهم عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وعدد من المشاركين من جهات الاختصاص المتعددة.

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