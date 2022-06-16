الإحصاء الفلسطيني ووزارة الزراعة يعلنان النتائج الأولية للتعداد الزراعي 2021

رام الله - دنيا الوطنأصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ووزارة الزراعة اليوم الخميس الموافق 16/06/2022 بيانا صحفيا حول النتائج الأولية للتعداد الزراعي 2021، في دولة فلسطين.يعتبر التعداد الزراعي الثاني 2021، احد المشاريع الإحصائية الضخمة التي شهدتها دولة فلسطين، فتنفيذه يعد استحقاقاً قانونياً وتنموياً وإحصائياً، ويجسد شكلاً من أشكال السيادة الوطنية على الأرض. حيث أن هذا التعداد هو الثاني من نوعه والذي ينفذ في دولة فلسطين بالتعاون الوثيق والشراكة الكاملة بين الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ووزارة الزراعة.وأشارت د. علا عوض، رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني/ المدير الوطني للتعداد الزراعي 2021، أن بيانات التعداد الزراعي 2021 ستسهم في رسم صورة واضحة لواقع القطاع الزراعي في فلسطين، على النحو الذي يساعد صنّاع القرار وراسمي السياسات في التخطيط ووضع البرامج والتدخلات للنهوض بواقع القطاع الزراعي ودعم مسيرة التنمية الوطنية الشاملة. إضافة إلى إنشاء السجل الزراعي الإحصائي الذي سيحوي بيانات مفصلة ودقيقة ومحدثة، والذي سيتم بناءه وتحديثه من قبل الإحصاء الفلسطيني ووزارة الزراعة.ونوهت د. عوض أن بيانات التعداد تمثل كنزا معلوماتياً حول فلسطين، يعكس بالأرقام صورة الواقع للقطاع الزراعي الفلسطيني بشقيه النباتي والثروة الحيوانية، وسيكون متاحاً لكافة شرائح المستخدمين، وبكافة الوسائل المتاحة، كما دعت الجميع إلى الاستفادة من هذه الأرقام واستثمارها، من خلال ترجمتها إلى خطط وبرامج وتدخلات، تسهم في تحقيق رؤية الحكومة الفلسطينية التي حملت شعار "المواطن أولا".وتقدمت د. عوض بجزيل الشكر والتقدير، للقيادة الفلسطينية ممثلة بفخامة السيد الرئيس محمود عباس "أبو مازن" حفظه الله وللحكومة الفلسطينية ممثلة بدولة الأخ د. محمد اشتية/ رئيس الوزراء، على دعمهم ومساندتهم ومواكبتهم لكافة مراحل المشروع، وكذلك إلى أبناء شعبنا الفلسطيني على وعيهم وتعاونهم واستقبالهم لفريق التعداد، ولجميع الزميلات والزملاء من أبناء الأسرة الإحصائية ووزارة الزراعة على جهودهم الاستثنائية وتفانيهم وعملهم الدؤوب، وكذلك إلى مجموعة التمويل الرئيسية للتعداد، والجهات المانحة، والمؤسسات والمنظمات الدولية، على مساهمتهم ودعمهم الفني والمادي للمشروع، وكذلك إلى الوزارات والمؤسسات الحكومية، والأهلية، والخاصة، والأجهزة الأمنية، ومؤسسات المجتمع المدني، والجامعات، والهيئات المحلية، ووسائل الإعلام الرسمية والخاصة على مساهمتهم ودعمهم. وكذلك إلى وجهاء العشائر، وقادة الرأي والتأثير في المجتمع، على دورهم في تذليل العقبات التي واجهت فريق التعداد، وإلى كل من ساهم في إنجاح هذا العمل الوطني.من جهته اشار معالي وزير الزراعة السيد رياض العطاري إلى انه في اطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الزراعة لتوفير قاعدة بيانات متكاملة حول واقع القطاع الزراعي الفلسطيني، فقد تم تنفيذ مشروع التعداد الزراعي الثاني 2021 بالتعاون والشراكة بين الوزارة والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وأشار الوزير عطاري الى ان هذا الانجاز يندرج ضمن الانجازات الفلسطينية التي تجسد السيادة والهوية الوطنية في مواجهة إجراءات الاحتلال التعسفية بحق القطاع الزراعي الفلسطيني، وقد عبر الوزير عطاري عن تقديره العميق للجهود الاستثنائية للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، من خلال الدعم والمتابعة المتواصلة من معالي رئيسة الجهاز د. علا عوض التي تنظر الى التعداد الزراعي في فلسطين كاستحقاق قانوني وتنموي ووطني، اضافة الى كونه استحقاق احصائي تستفيد منه قطاعات واسعة ومؤسسات متعددة، وتساعد في وضع خطط وسياسات تنموية حقيقية.وأشاد عطاري بجميع الطواقم الفنية والادارية التي نفذت هذا التعداد بدرجة عالية من الاهتمام والكفاءة والفعالية، ودعا الى استمرار التعاون والشراكة مع الجهاز المركزي للإحصاء ضمن مشاريع جديدة تخدم القطاع الزراعي الفلسطيني في المجال الزراعي ومجال الثروة الحيوانية التي تواجه تحديات كبيرة، وقد اكد الوزير عطاري ان نتائج هذا التعداد تساعد وزارة الزراعة والجهات ذات العلاقة في رفع كفاءة الخطط والسياسات الحكومية، وتوفر فيما يخص القطاع الزراعي البيانات والمعلومات الكافية حول البدائل والخيارات المتعددة المتاحة امام الوزارة، وتحسين عمليات الادارة والتوجيه والرقابة والمتابعة للمشاريع والمؤسسات العاملة في القطاع الزراعي الفلسطيني.وشدد الوزير عطاري على ان التعداد الزراعي يسلط الضوء بصورة جليه على مساهمة القطاع الزراعي الفلسطيني في التنمية الزراعية المستدامة في فلسطين، لأهميتها في تبيان عدد الحيازات الزراعية (النباتية، والحيوانية) والذي يعكس أهمية القطاع الزراعي كأحد الروافد الأساسية والمهمة للدخل القومي الفلسطيني.وفيما يلي أهم نتائج التعداد الزراعي 2021:94% من مساحة الحيازات الزراعية في فلسطين هي مساحة مزروعة.بلغت مساحة الحيازات الزراعية في فلسطين حوالي 1.21 مليون دونم كما هي في 01/10/2021، منها 1.14 مليون دونم أراضي مزروعة بالمحاصيل الدائمة (البستنة الشجرية) والمحاصيل المؤقتة (الخضراوات والمحاصيل الحقلية) والمروج المؤقتة والمراعي والبور المؤقت والمروج الدائمة والمراعي، بنسبة 94.2% من مساحة الحيازات الزراعية. فيما بلغت مساحة الأراضي غير المزروعة 70,671 دونما تشمل (المباني المستخدمة لأغراض الحيازة، ومساحة الغابات والأشجار الحرجية، والمساحات الأخرى مثل الحدائق والساحات والممرات)، و82 دونمـا مساحة مستخدمة في الاستزراع السمكي.19% من المساحة الكلية في فلسطين مساحة مزروعة.بلغت نسبة المساحة المزروعة من المساحة الكلية في فلسطين 18.9%، بواقع 18.5% في الضفة الغربية و24.6% في قطاع غزة. وعلى مستوى المحافظة بلغت أعلى نسبة مساحة اراضي مزروعة من إجمالي المساحة الكلية في محافظة جنين حيث بلغت 49.4%، تليها محافظة قلقيلية بنسبة 35.1%، ومن ثم محافظة شمال غزة ومحافظة طولكرم بنسبة 34.4% و34.0% على التوالي.26% من المساحة المزروعة في فلسطين هي في محافظة جنين.بلغ إجمالي المساحة المزروعة في فلسطين خلال العام الزراعي 2020/2021 حوالي 1,096.3 ألف دونم (منها 89.4% في الضفة الغربية، و 10.6% في قطاع غزة)، مقارنة بـــ 911.6 ألف دونم خلال العام الزراعي 2009/2010 أي بإرتفاع قدره 184.7 الف دونم. على مستوى المحافظة فإن أعلى مساحة مزروعة هي 281.2 ألف دونم بنسبة 25.6% في محافظة جنين من إجمالي المساحة المزروعة في فلسطين وأقل نسبة للمساحة المزروعة هي 10.3 ألاف دونم بنسبة 0.9% في محافظة القدس وذلك خلال العام الزراعي 2020/2021.التوزيع النسبي للمساحة المزروعة في فلسطين حسب المحافظة، 2020/202185% من المساحة المزروعة بأشجار البستنة في فلسطين مزروعة بالزيتون.بلغت المساحة المزروعة بالبستنة الشجرية حوالي 676.8 ألف دونم خلال العام الزراعي 2020/2021 (منها 94.7% في الضفة الغربية، و5.3% في قطاع غزة)، مقارنة بحوالي 542.4 ألف دونم خلال العام الزراعي 2009/2010، بإرتفاع قدره 134.4 ألف دونم. وشكلت ما نسبته 61.7% من إجمالي المساحة المزروعة بالمحاصيل. وتشكل المساحة المزروعة بأشجار الزيتون أعلى مساحة مزروعة بالبستنة الشجرية في فلسطين من إجمالي المساحة المزروعة بمساحة 575.2 ألف دونم بنسبة 85.0% يليه محصول العنب بمساحة بلغت 29.1 ألف دونم بنسبة 4.3%.تميزت محافظة جنين بالزيتون بمساحة 152 ألف دونم، وتميزت محافظة أريحا والأغوار بالبلح والموز بمساحة 27.2 ألف دونم، و755 دونم على التوالي، أيضا تميزت محافظتي الخليل وبيت لحم بالعنب بمساحة 12.4 ألف دونم، و8.9 ألف دونم على التوالي، فيما تميزت محافظتي رام الله والبيرة ونابلس بالتين بمساحة 464 دونم و389 دونم على التوالي، وتميزت محافظة قلقيلية بزراعة الجوافة والأفوجادو بمساحة 2,507 و1,072 دونم على التوالي. واخيرا تميز قطاع غزة بزراعة الحمضيات بمساحة 7,550 دونم12% من المساحة المزروعة بالخضراوات في فلسطين مزروعة بمحصول البطاطا.بلغت المساحة المزروعة بالخضراوات حوالي 202.3 ألف دونم وذلك خلال العام الزراعي 2020/2021، (منها 69.6% في الضفة الغربية، و30.4% في قطاع غزة)، مقارنة بحوالي 127.3 ألف دونم خلال العام الزراعي 2009/2010، بإرتفاع قدره 75 ألف دونم. وشكلت ما نسبته 18.5% من إجمالي المساحة المزروعة بالمحاصيل الزراعية وذلك خلال العام الزراعي 2020/2021. على مستوى نوع المحصول فان المساحة المزروعة بمحصول البطاطا كانت الأعلى في فلسطين من إجمالي مساحة الخضراوات إذ بلغت 23.5 ألف دونم بنسبة 11.6% تلاها محصول الخيار بمساحة 21.5 ألف دونم بنسبة بلغت 10.6%.تميزت محافظة جنين بمحصول الخيار بمساحة 6,360 دونم بينما تميزت محافظة طوباس والأغوار الشمالية بمحصول البطاطا بمساحة 7,625 دونم. وتميز قطاع غزة بمحصول البندورة بمساحة 6,997 دونم ومحصول الفراولة بمساحة 4,301 دونم.47% من المساحة المزروعة بالمحاصيل الحقلية في فلسطين مزروعة بالقمح.بلغت المساحة المزروعة بالمحاصيل الحقلية في فلسطين حوالي 217.2 ألف دونم وذلك خلال العام الزراعي 2020/2021، (منها 91.2% في الضفة الغربية، و8.8% في قطاع غزة)، مقارنة بحوالي 241.9 ألف دونم خلال العام الزراعي 2009/2010، بانخفاض قدره 24.7 ألف دونم. وشكلت هذه المساحة 19.8% من إجمالي المساحة المزروعة بالمحاصيل. على مستوى نوع المحصول شكل محصول القمح أعلى مساحة مزروعة في فلسطين من إجمالي المساحة المزروعة بالمحاصيل الحقلية بلغت 101 ألف دونم، بنسبة 46.5%، تلاه محصول الشعير بمساحة 49.5 ألف دونم وبنسبة بلغت 22.8%.التوزيع النسبي للمساحة المزروعة في فلسطين حسب نوع المحصول، 2020/202130% من إجمالي الأبقار في فلسطين هي في محافظة الخليل.بلغ عدد الأبقار كما هو في 01/10/2021 في فلسطين 67,760 رأس، (منها 78.5% في الضفة الغربية، و21.5% في قطاع غزة)، مقارنة بحوالي 33,925 رأس في 01/10/2010 أي بإرتفاع قدره 33,835 رأس. محافظة الخليل الأعلى من حيث تربية الأبقار؛ 20,558 بقرة بنسبة 30.3% وجاءت محافظة القدس بأقل عدد؛ 264 بقرة بنسبة 0.4% فقط من إجمالي عدد الأبقار في فلسطين.26% من إجمالي الضأن في محافظة الخليل.بلغ عدد الضأن كما هو في 01/10/2021 في فلسطين 771,168 رأس، (منها 92.5% في الضفة الغربية، و7.5% في قطاع غزة)، مقارنة بحوالي 567,236 رأس في 01/10/2010 أي بإرتفاع قدره 203,932 رأس. وكانت محافظة الخليل الأعلى من حيث تربية الضأن؛ 200,245 رأس بنسبة 26.0%، وجاءت محافظة رفح بأقل عدد؛ 7,256 رأس بنسبة 0.9% فقط من إجمالي عدد الضأن في فلسطين.21% من إجمالي الماعز في محافظة بيت لحم.بلغ عدد الماعز كما هو في 01/10/2021 في فلسطين 239,966 رأس، (منها 96.4% في الضفة الغربية، و3.6% في قطاع غزة)، مقارنة بحوالي 219,364 رأس في 01/10/2010 أي بإرتفاع قدره 20,602 رأس. وكانت محافظة بيت لحم الأعلى من حيث تربية الماعز؛ 50,459 رأس بنسبة 21.0% وجاءت محافظة رفح بأقل عدد؛ 616 رأس بنسبة 0.3% فقط من إجمالي عدد الماعز في فلسطين.19% من خلايا النحل في محافظة جنين.بلغ عدد خلايا النحل كما هو في 01/10/2021 في فلسطين 64,360 خلية، (منها 74.0% في الضفة الغربية، و26.0% في قطاع غزة)، مقارنة بحوالي 38,216 خلية في 01/10/2010 أي بإرتفاع قدره 26,144 خلية. وكانت محافظة جنين الأعلى من حيث تربية النحل حيث بلغ عدد خلايا النحل 12,305 خلايا بنسبة 19.1% وجاءت محافظة القدس بأقل عدد 378 خلية بنسبة 0.6% فقط من إجمالي عدد خلايا النحل في فلسطين.20% من الدجاج اللاحم في محافظة جنين و29% من الدجاج البياض في محافظة الخليل.بلغ عدد الدجاج اللاحم خلال العام الزراعي 2020/2021 في فلسطين حوالي 71 مليون طير (منها 80.4% في الضفة الغربية، و19.6% في قطاع غزة)، مقارنة بحوالي 31.1 مليون طير خلال العام الزراعي 2009/2010 أي بإرتفاع قدرة 39.9 مليون طير. وسجل أعلى عدد للدجاج اللاحم في محافظة جنين؛ 14.2 مليون طير بنسبة 20.0% وجاءت محافظة سلفيت بأقل عدد 552.1 ألف طير بنسبة 0.8% فقط من إجمالي الدجاج اللاحم في فلسطين.فيما بلغ عدد الدجاج البياض خلال العام الزراعي 2020/2021 في فلسطين 3.6 مليون طير (منها 84.5% في الضفة الغربية، و15.5% في قطاع غزة)، مقارنة بحوالي 1.5 مليون طير خلال العام الزراعي 2009/2010 أي بإرتفاع قدرة 2.1 مليون طير. وسجل أعلى عدد من الدجاج البياض في محافظة الخليل 1.1 مليون طير بنسبة 29.3% وجاءت محافظة طوباس والأغوار الشمالية بأقل عدد؛ 2.2 الف طير بنسبة 0.06% فقط من إجمالي الدجاج البياض في فلسطين.92% من الحائزين الزراعيين هم من الذكور.بلغ عدد الحائزين الزراعيين 137,985 حائزا خلال العام الزراعي 2020/2021 (منهم 82.4% في الضفة الغربية، و17.6% في قطاع غزة)، مقارنة بحوالي 110,104 حائزين خلال العام الزراعي 2009/2010 بإرتفاع قدره 27,881 حائز. وبلغ عدد الحائزين الذكور 127,332 حائزا، يشكلون ما نسبته 92.3% من إجمالي عدد الحائزين الزراعيين في فلسطين، و10,653 حائزا من الإناث بنسبة 7.7%.73% من الحيازات الزراعية في فلسطين هي حيازات نباتية.بلغ عدد الحيازات الزراعية 140,568 حيازة زراعية خلال العام الزراعي 2020/2021 (منها 82.4% في الضفة الغربية، و17.6% في قطاع غزة) مقارنة بــ 111,310 حيازات خلال العام الزراعي 2009/2010 بإرتفاع قدره 29,258 حيازة. منها 103,143 حيازة نباتية بنسبة 73.4%، و19,909 حيازات حيوانية بنسبة 14.2%، و17,516 حيازة مختلطة بنسبة 12.4% وذلك خلال العام الزراعي 2020/2021.