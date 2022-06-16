شؤون فلسطينية

وزير الأوقاف يعلن الإجراءات الجديدة المتعلقة بسفر الحجاج الذين لم يتلقوا الطعومات

وزير الأوقاف يعلن الإجراءات الجديدة المتعلقة بسفر الحجاج الذين لم يتلقوا الطعومات
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الشيخ حاتم البكري، وزير الأوقاف والشؤون الدينية، أنه وبناء على قرارات وزارة الحج السعودية المتعلقة بسفر الحجاج لهذا العام وضرورة تلقيهم الطعومات اللازمة لفيروس (كورونا)، وأن هناك عددا من من حجاج دولة فلسطين المقبولين لأداء الفريضة لم يتلقوا التطعيم فان الوزارة اتخذت العديد من القرارات المتعلقة بهذا الخصوص لضمان حق الحجاج لتأدية فريضة الحج.

وقال البكري في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، "أنه وبعد الاجتماع مع جميع الجهات ذات الاختصاص فقد تقرر السماح لكل من خرج اسمه في قرعة الحج وتعذر سفره بسبب عدم حصوله على الطعوم المطلوبة بالاحتفاظ باسمه للعام القادم دون الدخول في القرعة وحقه محفوظ".

وأضاف: أن كل من يرغب بتأجيل سفره هذا الموسم وهو حاصل على التطعيم وهو مرافق لأحد الأشخاص الذين لم يأخذوا التطعيم فإن الوزارة أيضا تحتفظ له بحقه للعام القادم.

كما أكد البكري أن كل من الاخوات اللواتي حصلن على تطعيم ولم يأخذ المحرم المسجل معهن في كشوفات القرعة فإنه يمكن استبدال المحرم المسجل معها بآخر وذلك لضمان عدم ضياع فرصة الحج عليهن.

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