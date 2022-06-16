شؤون فلسطينية

جامعة النجاح تقرر عودة الدوام الوجاهي اعتبارا من يوم الأحد القادم

جامعة النجاح تقرر عودة الدوام الوجاهي اعتبارا من يوم الأحد القادم
رام الله - دنيا الوطن
أفاد مجلس أمناء جامعة النجاح، اليوم الخميس، أن تم الاتفاق  على عودة الدوام الوجاهي يوم الأحد القادم، مشيرًا إلى أن مجلس سينظر باهتمام شديد لمطالب الكتل الطلابية.

جاء ذلك خلال لقاء أ.د.رامي حمد الله، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة النجاح الوطنية، و أ.د.رئيس الجامعة وأ. منسق عمادة شؤون الطلبة، بكل من مجلس اتحاد الطلبة، والكتل الطلابية في الجامعة، ودار خلال الاجتماع نقاشات جدية وصريحة تمخض عنها عدة قرارات تحفظ سلامة الطلبة وتساهم في استقرار العملية التعليمية.

وأفاد مجلس أمناء جامعة النجاح، أنه تم الاتفاق على تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق المشكلة من قبل مجلس الأمناء بعد الأحداث الأخيرة.

كما وأفاد بيان المجلس، عودة الطلبة المفصولين إلى الدوام لحين البت في الاستئنافات المقدمة من قبلهم، على أن تقوم إدارة الجامعة بالنظر بروح الأنظمة والتعليمات في حقهم.

وتم الاتفاق على أن "مرجعية الأنشطة الطلابية هي عمادة شؤون الطلبة وأن طاولة الحوار هي الحل الأمثل لأية إشكاليات ممكن أن تحدث".

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