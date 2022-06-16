نقابة الصحفيين تلغي عضوية صحفية فلسطينية وتطردها نهائياً





وعلى فحوى الكلمة التي قدمتها مسمار في افتتاح الحدث، وبالاستناد إلى نصوص النظام الداخلي للنقابة الذي يجرم التطبيع مع الاحتلال فقد قررت الأمانة العامة ما يلي:



أولاً: أن المؤتمر المشار اليه هو مؤتمر تطبيعي بامتياز، ويساوي بين القاتل والضحية، ويتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني.



ثانياً: أن مشاركة رفا مسمار في هذا الحدث، ومن قبله في فعاليات تطبيعية أخرى، هي إصرار منها على المضي في النهج الذي يلفظه شعبنا وقواه ومؤسساته ونقاباته، وهي مشاركة تتزامن مع استمرار شلال الدم الفلسطيني، بما في ذلك دماء الصحفيين التي تسال يومياً على يد قوات الاحتلال.



ثالثاً: أن هذه المشاركة تتجاوز التطبيع، الى القبول بالدونية، والتماهي مع رواية الاحتلال ورؤيته والترويج لها.



رابعاً: وبالاستناد الى البند 13 من المادة الثامنة من النظام الداخلي للنقابة، والى المواقف المتكررة للنقابة في كافة المحافل والمناسبات، وبعد ان تجاهلت رفا مسمار طلب النقابة بالمثول أمام لجنة مسائلة، وبالعلم انها لم تجدد بطاقتها الصحفية منذ سنوات، فقد تقرر فصلها وإلغاء عضويتها نهائياً، وطردها من صفوف النقابة.



ان الامانة العامة للنقابة، والجسم الصحفي عموماً، ستبقى وفية لدماء شهداء وجرحى وعذابات الصحفيين المتواصلة، وستبقى أمينة على رواية الحق والحقيقة الفلسطينية، والعين الكاشفة لجرائم المحتلين والمستوطنين.







رام الله - دنيا الوطنقالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، إن الأمانة العامة للنقابة اطلعت على حيثيات مشاركة الصحفية، رفا مسمار في المؤتمر المسمى ( مراسم يوم الذكرى الإسرائيلي – الفلسطيني الـ 17 ) والذي عقد بتاريخ 5 آذار/مارس الماضي.