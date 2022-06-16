شاهر سعد لـ "دنيا الوطن": إلغاء صفة متزوج من تصاريح عمال القطاع

خاص دنيا الوطن- مدلين خلة

وقررت وزارة جيش الاحتلال، اليوم الخميس، زيادة تصاريح عمال قطاع غزة، الذين يعملون بأراضي عام 48، إلى 14 ألف عامل.





وأفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، بأن منسق أعمال الحكومة، ووزير الجيش، بيني غانتس، قررا زيادة عدد تصاريح عمال غزة إلى 14 ألف وذلك بعد "تقييم أمني".



