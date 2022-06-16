شاهر سعد لـ "دنيا الوطن": إلغاء صفة متزوج من تصاريح عمال القطاع
خاص دنيا الوطن- مدلين خلةأكد الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد إلغاء صفة متزوج من تصاريح عمال قطاع غزة في الأراضي المحتلة عام 1948، مشيراً إلى أن عمر الدخول للعمل من (24 عاماً)، دون النظر إذا ما كان متزوج أم لا.
وقال سعد في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن": "هذه القرارات ستنفذ على أرض الواقع مع بداية شهر آب/ أغسطس من العام الجاري وبما في ذلك أيضا إلغاء صفة تاجر وتطبيق صفة عامل على الجميع.
وأضاف: أعادت سلطات الاحتلال التركيز مرة أخرى على موضوع الحسابات ورفضها أن يتم تحويل الأموال من أرباب العمل إلى العمال بغير حساب بنكي وأن أي شخص يخالف ذلك يغرم.
وبيّن سعد أنه وعند الانتهاء من المعبر الجديد مع قطاع غزة، فإن هناك زيادة في عدد العمال ليصل إلى ما بين 50-60 ألف عامل، وذلك بعد الانتهاء من عملية تصليح الممرات لخروج العمال والتي ستتم مع بداية شهر تشرين أول/ أكتوبر من العام الحالي.
وقررت وزارة جيش الاحتلال، اليوم الخميس، زيادة تصاريح عمال قطاع غزة، الذين يعملون بأراضي عام 48، إلى 14 ألف عامل.
وأفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، بأن منسق أعمال الحكومة، ووزير الجيش، بيني غانتس، قررا زيادة عدد تصاريح عمال غزة إلى 14 ألف وذلك بعد "تقييم أمني".
من جهته، أكد منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية، على أن الحديث يدور عن إضافة التصاريح للأغراض الاقتصادية.
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