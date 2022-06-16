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"التعليم" بغزة تعلن النتائج النهائية للوظائف التعليمية

"التعليم" بغزة تعلن النتائج النهائية للوظائف التعليمية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التربية والتعليم في غزة، اليوم الخميس، بالتعاون مع ديوان الموظفين العام النتائج النهائية للوظائف التعليمية.

وقالت الوزارة، إنه بإمكان المتقدمين للوظائف معرفة نتائجهم عبر بوابة الاستقطاب الإلكتروني وذلك من خلال الدخول لحساباتهم عبر الرابط التالي: وزارة التربية والتعليم العالي (mohe.ps)

وذكرت أنها أتاحت لكل متقدم معرفة ترتيبه في الدور العام، وكذلك معرفة ترتيبه على المديرية التابع لها.

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