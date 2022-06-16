فدا يدعو لتطويق ذيول الحادث المؤسف الذي وقع في جامعة النجاح





وقال إن سلسلة من الحوادث المؤسفة وقعت في جامعاتنا ومعاهدنا في الضفة والقطاع ما يستدعي تدخل وزارة التعليم العالي ومجلس التعليم العالي بالتعاون مع اتحادات الطلبة ومجلس العاملين في الجامعات وتدارس الأمور واتخاذ الإجراءات الكفيلة باحترام حرمة الجامعات وضمان حياة أكاديمية تتوفر فيها كل الشروط اللازمة.



رام الله - دنيا الوطندعا الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" إلى تطويق ذيول الحادث المؤسف الذيوقع في جامعة النجاح من خلال شروع إدارة الجامعة بفتح تحقيق مهني وإنزال أقصى العقوبات بالمعتدين على أن يترافق ذلك باتخاذ إجراءات واضحة ومحددة ومهنية تضمنقيام أفراد أمن الجامعة بالمهام المنوطة بهم والتي تشمل حصرا ضمان أمن الطلبة والكادر التعليمي وتوفير حياة أكاديمية سلسة بما يشمل تأمين النشاطات الطلابية المختلفة بما فيها النشاطات المطلبية من اعتصامات وانتخابات وغيرها وعدم السماح بتدخل أي أفراد من خارج الجامعة خصوصا أفراد أجهزة الأمن.وأكد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" أن استخدام العنف في حل أي إشكال مرفوض رفضا تاما في العموم وأن يتم اللجوء إلى العنف في الجامعات مدان بكلالمقاييس وعلى الجميع احترام حرمة الجامعات والمعاهد قاطبة سواء خاصة أو حكومية أوفي الضفة أو القطاع.وختم الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" بيانه بالإعراب عن أمله في أن لا يؤثر ما حدث على مكانة جامعة النجاح والدور التنويري الذي تلعبه في المجتمع الفلسطيني.