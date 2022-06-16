المطران حنا: فلسطين هي وجع كافة الأحرار في عالمنا



وأضاف حنا: "هذه القضية العادلة ليست قضية الفلسطينيين لوحدهم وإن كانت قضيتهم بالدرجة الأولى بل هي قضية كافة الاحرار في كل مكان المؤمنين بقيم العدالة والحرية والكرامة الانسانية، حيثما هنالك أحرار في عالمنا هنالك أناس يشعرون مع الفلسطينيين في آلامهم واحزانهم ومعاناتهم كما ويشعرون معهم في طموحهم وتطلعهم نحو الحرية والانعتاق من الاحتلال".



وأردف حنا: "هنالك تحريض ومحاولات بائسة لشطب هذه القضية وتهميش حضورها ولكن كل هذه المحاولات سوف تبوء بالفشل لأن هذه القضية هي قضية شعب حي موجود ولا يحق لأي أحد في هذا العالم أن يشطب وأن يلغي حضورنا كفلسطينيين فنحن موجودون وفلسطين موجودة وشعبنا موجود وكلمة الاستسلام ليست موجودة في قاموسنا ونحن متمسكون ومتشبثون بحقوقنا وثوابتنا وانتماءنا لهذه الارض المقدسة".

رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأن قضية فلسطين هي وجع العالم وهي قضية الاحرار في مشارق الارض ومغاربها .