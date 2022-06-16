الاحتلال يعيد فتح شاطئ (زيكيم) بعد ثلاثة أسابيع من إغلاقه



وكان الاحتلال قد زعم، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 100 ألف كوب "متر مكعب" من مياه الصرف الصحي تدفقت من قطاع غزة إلى البحر الأبيض المتوسط​​ خلال الأسبوعين الماضيين، بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت.



وأضافت الصحيفة، أن هذا التدفق جاء، "نتيجة خلل في منشأة الضخ في حي بيت لاهيا شمال قطاع غزة".



وأشارت إلى أن هذا التدفق، "تسبب بتلوث كبير أدى لإغلاق شاطئ (زكيم) في عسقلان حتى إشعار آخر".



وكانت الصحيفة قالت في الثاني من حزيران/ يونيو الماضي، إنه تم إغلاق شاطئ مستوطنة (زيكيم) التي تبعد نحو 13 كم عن قطاع غزة.



وأضافت الصحيفة، أن سبب الإغلاق يرجع إلى تلوث مياه البحر نتيجة ضخ مياه الصرف الصحي من القطاع نحو البحر، مشيرةً إلى أن فحوصات أجرتها وزارة الصحة بينت أن مياه البحر غير طبيعية.



رام الله - دنيا الوطنأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن سلطات الاحتلال قررت إعادة فتح شاطئ زكيم، اليوم الخميس، بعد 3 أسابيع من إغلاقه للاستحمام بسبب ضخ المجاري من غزة.