قرار إسرائيلي بزيادة عدد عمال غزة إلى 14 ألف عامل

رام الله - دنيا الوطنقررت وزارة جيش الاحتلال، اليوم الخميس، زيادة تصاريح عمال قطاع غزة، الذين يعملون بأراضي عام 48، إلى 14 ألف عامل.وأفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، بأن منسق أعمال الحكومة، ووزير الجيش، بيني غانتس، قررا زيادة عدد تصاريح عمال غزة إلى 14 ألف وذلك بعد "تقييم أمني".وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينت، قد أصدر تعليمات بزيادة عدد عمال قطاع غزة المسموح بدخولهم لإسرائيل إلى 15 ألف عامل بدلا من 12 ألف.وأكدت قناة (كان) الإسرائيلية، أن تعليمات بينت، جاءت خلال الجزء المُغلق من المناقشة في لجنة الشؤون الخارجية والأمن التابعة لحكومة الاحتلال.فيما قالت صحيفة (ريشت كان) الإسرائيلية: إن "قرار زيادة حصة عمال غزة اتخذ من قبل مؤسسة الجيش وتم نقل رسالة بهذا الشأن لحركة حماس".