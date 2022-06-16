صور.. جامعة فلسطين تستقبل رئيسها بعد احتجازه يوماً واحداً











رام الله - دنيا الوطناستقبلت جامعة فلسطين ممثلة بالكادر الأكاديمي والإداري وكافة العاملين بالجامعة وطلبتها، الأستاذ الدكتور، سالم صباح رئيس الجامعة، وسط أجواء من الاحتفالات والهتافات فرحًا بعودته سالمًا إلى هذا الصرح الأكاديمي.وحيت إدارة الجامعة جميع أبناء شعبنا ومؤسساته المجتمعية والحقوقية على موقفهم الجاد في منع الظلم وتحقيق العدالة.وكتنت النيابة العامة بغزة، أصدرت أمس الأربعاء، بياناً بشأن احتجاز صباح.وقالت النيابة العامة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إنها أنهت تحقيقاتها بشأن شكوى جامعة فلسطين ووزارة التربية والتعليم، وقد أسندت التهم للمذكور وآخرين طِبقاً للوقائع والبينات والتقارير الفنية.وأصدرت جامعة فلسطين اليوم الأربعاء، بياناً توضيحياً، أدانت من خلاله احتجاز صباح، والطريقة التي تمت خلالها عملية الاحتجاز، مشيرة إلى أن "د. سالم صباح شخصية اعتبارية وقامة علمية".وتؤكد جامعة فلسطين في البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنها مؤسسة أكاديمية وطنية تسعى لخدمة أبناء شعبنا الفلسطيني بكل ما تملك من إمكانيات وأدوات في سياق بناء منظومة تعليمية أكاديمية متقدمة، وفق برامج وسياسات عمل مهنية محترفة.