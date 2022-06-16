شؤون فلسطينية

أول تعليق من سلطة النقد على قرار البنك الفيدرالي الأميركي رفع الفائدة

أول تعليق من سلطة النقد على قرار البنك الفيدرالي الأميركي رفع الفائدة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال مدير الاستقرار النقدي في سلطة النقد، محمد عطا الله، إن قرار البنك المركزي الأمريكي برفع سعر الفائدة الذي أدى إلى ارتفاع سعر الدولار أمام الشيكل، سيكون له تأثيرات على المواطنين من حيث الربح والخسارة.

وأضاف عطا الله في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الخميس، أن المواطنين الذين يحصلون على رواتبهم بالشيكل ويكون عليهم التزامات بالدولار سيتأثرون سلبياً بشكل مباشر.

وأكد أن سعر صرف الدولار أمام الشيكل سيحافظ على استقراره  خلال الفترة الحالية بعد قرار رفع سعر الفائدة.

وأعلن البنك الاحتياطي المركزي الفيدرالي الأمريكي، رفع سعر الفائدة القياسي بأمريكا، أنه سيتم رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 75 نقطة أساس، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1994.

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