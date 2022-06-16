"الأشغال" بغزة: منحة بقيمة ثلاثة ملايين دولار للعمارات المُدمرة بشكل كامل

رام الله - دنيا الوطنأكد محمد عبود، مدير الإدارة العامة للإعمار وشؤون المديريات، في وزارة الأشغال العامة والإسكان، أن هناك وعوداً من دولة قطر بإعادة اعمار "برج الجلاء"، مشيراً إلى أننا "بطور تجهيز المخططات والاستعداد لهذا المشروع".وأكد في تصريحات إذاعية، بأن هناك منحة بقيمة 3 مليون دولار عن طريق بنك الإسكان الفلسطيني للعمارات المدمرة بشكل كامل.وشدد على أن "التحدي الأكبر في ملف الإعمار الذي لا زال يراوح مكانه هو ملف إعادة إعمار العمارات والأبراج".