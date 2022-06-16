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شؤون فلسطينية

"الأشغال" بغزة: منحة بقيمة ثلاثة ملايين دولار للعمارات المُدمرة بشكل كامل

"الأشغال" بغزة: منحة بقيمة ثلاثة ملايين دولار للعمارات المُدمرة بشكل كامل
جانب من قصف الاحتلال لغزة خلال حرب 2021
رام الله - دنيا الوطن
أكد محمد عبود، مدير الإدارة العامة للإعمار وشؤون المديريات، في وزارة الأشغال العامة والإسكان، أن هناك وعوداً من دولة قطر بإعادة اعمار "برج الجلاء"، مشيراً إلى أننا "بطور تجهيز المخططات والاستعداد لهذا المشروع".

وأكد في تصريحات إذاعية، بأن هناك منحة بقيمة 3 مليون دولار عن طريق بنك الإسكان الفلسطيني للعمارات المدمرة بشكل كامل.

وشدد على أن "التحدي الأكبر في ملف الإعمار الذي لا زال يراوح مكانه هو ملف إعادة إعمار العمارات والأبراج".

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