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الممثل الروسي لسوريا: الاجتماع القادم لصيغة "أستانا" قد يعقد في الخريف

الممثل الروسي لسوريا: الاجتماع القادم لصيغة "أستانا" قد يعقد في الخريف
ألكسندر لافرنتييف الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا
رام الله - دنيا الوطن
قال ألكسندر لافرنتييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، إن الاجتماع التاسع عشر لصيغة "أستانا" الخاصة بالتسوية السورية، قد يعقد في الخريف في عاصمة كازاخستان مدينة نور سلطان.

وأضاف الموعد التقريبي المتوقع، هو خريف هذا العام والعمل جار لتنسيق الموضوع.

وبحسب موقع (آر تي عربي) تطرق لافرنتييف، إلى لقاء رؤساء الدول الضامنة (روسيا وإيران وتركيا)، والقمة التي تم تأجيلها لفترة طويلة بسبب وباء فيروس كورونا، والتي من المقرر عقدها في إيران.
 
ونوه بأن الوضع الوبائي في إيران بات يسمح بعقد اللقاء، لكن كل شيء سيرتبط بجدول أعمال الرؤساء.

وتستضيف كازاخستان يومي 15 و 16 يونيو، الجولة الثامنة عشرة من المفاوضات رفيعة المستوى للدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) لعملية "أستانا" بشأن التسوية في سوريا، بمشاركة ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة وكذلك الأمم المتحدة.

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