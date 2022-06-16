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دولي

روسيا تعبر عن "قلقها البالغ" من الغارات الإسرائيلية في سوريا

روسيا تعبر عن "قلقها البالغ" من الغارات الإسرائيلية في سوريا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو عبرت عن "قلقها البالغ" لسفير إسرائيل بعد الضربات الجوية التي أغلقت مطار دمشق الدولي الأسبوع الماضي.

وقالت الوزارة في بيان لها بعد أن التقى نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف بالسفير الإسرائيلي ألكسندر بن تسفي في موسكو:" جرى التعبير مجددا عن القلق الشديد إزاء هجوم سلاح الجو الإسرائيلي في العاشر من يونيو على مطار دمشق المدني، والذي دمر المدرج ومعدات الملاحة وعطل حركة الملاحة الجوية المدنية الدولية".

وبحسب موقع (سكاي نيوز) أضافت أُبلغ السفير بأن التبرير الذي ورد من الجانب الإسرائيلي بخصوص الضربة.. غير مقنع وبأن موسكو تتوقع إيضاحات إضافية.

ومنذ عدة سنوات، تهاجم إسرائيل ما تصفه بأهداف مرتبطة بإيران في سوريا، حيث تنتشر قوات مدعومة من طهران، بما في ذلك حزب الله اللبناني، لدعم الأسد.

وبعد التدخل الروسي في الحرب الأهلية السورية عام 2015، أنشأت إسرائيل آلية تفادي التضارب مع روسيا لمنع تصادم الدولتين دون قصد خلال الضربات الإسرائيلية.

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