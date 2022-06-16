نقيب الصيادين لـ"دنيا الوطن": بحرية الاحتلال تُصيب ثلاثة صيادين بينها واحدة خطيرة شمال القطاع

خاص دنيا الوطن - شيماء عيدقال نقيب الصيادين الفلسطينيين، نزار عايش، صباح اليوم، إن "الاحتلال الإسرائيلي أصاب ثلاثة صيادين من سكان غزة، وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة خلال عملهم قبالة شواطئ شمال قطاع غزة".وتابع عايش في حديثٍ خاص لدنيا الوطن" أنه تم إطلاق الرصاص المطاطي على كل من نصر علي بكر ووصفت إصابته بالبليغة، ومحمد جابر بكر، محمد فخري بكر في الكتف في بحر السودانية أثناء ممارسة عملهم في عرض بحر شمال قطاع غزة".ويُشار إلى زوارق الاحتلال الإسرائيلي، تتعمد بشكل شبه يومي، مهاجمة الصيادين في عرض البحر واعتقالهم والاستيلاء على المراكب الخاصة بهم.