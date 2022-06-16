قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين في طولكرم وبيت لحم

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ثلاثة مواطنين من مدينة طولكرم.وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين محمد أبو ليفة، والمحرر أمجد الهمشري، وإسلام أبو شنب بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.كما اعتقلت قوات الاحتلال، مواطناً، وسلمت آخر، بلاغاً لمراجعة مخابراتها، في مخيم عايدة شمال بيت لحم.وأفاد مصدر أمني باعتقال قوات الاحتلال، وسيم وليد سلامة، وتسليم تبليغ لمراجعة مخابراتها لمحمد فواز مشايخ من مخيم عايدة.