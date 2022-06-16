دولي

روسيا تعرب عن "قلقها البالغ" إزاء الغارات الإسرائيلية على سوريا

روسيا تعرب عن "قلقها البالغ" إزاء الغارات الإسرائيلية على سوريا
رام الله - دنيا الوطن
أعربت موسكو خلال بيان لوزارة الخارجية الروسية عن قلقها البالغ لسفير إسرائيل عقب الضربات الجوية الأخيرة التي أدت لإغلاق مطار دمشق الدولي.


ونقل موقع (سكاي نيوز)، قول الوزارة بعد أن التقى نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف بالسفير الإسرائيلي ألكسندر بن تسفي في موسكو إنه"جرى التعبير مجددا عن القلق الشديد إزاء هجوم سلاح الجو الإسرائيلي في العاشر من يونيو على مطار دمشق المدني، والذي دمر المدرج ومعدات الملاحة وعطل حركة الملاحة الجوية المدنية الدولية".

وأضافت "أُبلغ السفير بأن التبرير الذي ورد من الجانب الإسرائيلي بخصوص الضربة.. غير مقنع وبأن موسكو تتوقع إيضاحات إضافية".

وأوقفت سوريا الرحلات الجوية من المطار وإليه حتى إشعار آخر في أعقاب الضربات الإسرائيلية.

ومنذ عدة سنوات، تهاجم إسرائيل ما تصفه بأهداف مرتبطة بإيران في سوريا، حيث تنتشر قوات مدعومة من طهران، بما في ذلك حزب الله اللبناني، لدعم الأسد.

وبعد التدخل الروسي في الحرب الأهلية السورية عام 2015، أنشأت إسرائيل "آلية تفادي التضارب" مع روسيا لمنع تصادم الدولتين دون قصد خلال الضربات الإسرائيلية.

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