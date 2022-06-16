دولي

نفتالي بينت: مستمرون بالعمل لأن البدائل فظيعة ومروعة وهي نتنياهو وبن غفير

نفتالي بينت: مستمرون بالعمل لأن البدائل فظيعة ومروعة وهي نتنياهو وبن غفير
حكومة نفتالي بينت
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس حكومة الاحتلال، نفتالي بينت، بأنه "وزملاءه مستمرون في العمل ولن يستسلموا لأن البدائل فظيعة ومروعة وهي بنيامين نتنياهو وإيتمار بن غفير وانتخابات وهذا ليس في مصلحة الشعب الإسرائيلي"، وفق تعبيره.

يأتي ذلك بعدما مُني الائتلاف الحكومي في إسرائيل، بهزيمة أخرى في عملية تصويت هامة في (كنيست) الليلة الماضية.

ولم تتمكن حكومة الاحتلال الليلة الماضية من تمرير مشروع قانون قدمته وزارة المالية، بفرض جمارك على استيراد العسل والبيض، كما قامت بسحب مشاريع قوانين أخرى بسبب عدم توفر الأغلبية لتمريرها.

 كما مني الائتلاف الحكومي يوم أمس، بـ "نكسة" عندما صادقت (كنيست) بكامل هيئتها على احباط خطة الإصلاح في مجال الهواتف الخلوية التي قدمها وزير الاتصالات، يوعاز هندل، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وأيد مشروع قانون المعارضة بهذا الخصوص 57 نائبا فيما عارضه 43.

وكانت (كنيست) قد اقرت قبل ذلك بالقراءة التمهيدية مشروع قانون طرحته المعارضة ينص على تخفيض نسبة ضريبة الدخل للأفراد وتغيير نسب  الضريبة، كما ينص مشروع القانون على تخفيض الضريبة للشركات من 23% الى 15% .

وتعد هذه النكسات دليلا على تفكك أواصر الائتلاف، وتصويت أعضائه بشكل حر دون الامتثال إلى الانضباط الكتلوي.

في السياق، أفادت صحيفة (يسرائيل هايوم)، بأن بينت طلب من نير أورباخ التروي في نيته إسقاط الحكومة إلى ما بعد زيارة الرئيس جو بايدن . 

وبحسب التقرير حذره بينت من أن يائير لابيد بصفته رئيسًا للوزراء في حال سقوط الحكومة، سيستجيب لكل مطلب أمريكي.

وبدوره قال الوزير الإسرائيلي، عوديد فورير، أنه ما من 61 صوتًا لإسقاط الحكومة، وأن الفرصة لا تزال سانحة لتثبيت الائتلاف الحكومي. 

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