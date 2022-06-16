بسبب الإضراب العام.. الخطوط التونسية تعلن إلغاء رحلاتها الجوية اليوم

وقالت الشركة إنّ بإمكان المسافرين في الرحلات المؤجّلة، استرجاع قيمة تذاكرهم أو تغيير الحجز مجّانا وعلى مدى أسبوع، في حال عدم توافق توقيت السفرات المؤجّلة مع التزاماتهم. (وفق سكاي نيوز).



والإضراب يشمل 159 مؤسسة ومنشأة حكومية، من بينها "10 مطارات"، حيث ستلغى جميع الرحلات، وفق مسؤول نقابي.



وقال وجيه الزيدي الكاتب العام للجامعة العامة للنقل باتحاد الشغل، إن إضراب الخميس يشمل كل المطارات الداخلية ومطار تونس قرطاج.



وكان قد أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، عن تنفيذ إضراب عام يوم الخميس يمتد لقطاع الطيران.