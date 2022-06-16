عاجل

  • نقيب الصيادين لـ"دنيا الوطن": إصابة ثلاثة صيادين في بحر السودانية من بينها إصابة خطيرة

عربي

لتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية في لبنان.. الأمم المتحدة تعلن تقديم 16 مليون دولار

لتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية في لبنان.. الأمم المتحدة تعلن تقديم 16 مليون دولار
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية في لبنان، نجاة رشدي، أمس،  تخصيص الأمم المتحدة مبلغًا مالياً لتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية في لبنان.

ووفق ما جاء في بيان صحفي لـ"مهمة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية"، بأن رشدي أعلنت أثناء اجتماعات عقدتها مع الحكومة اللبنانية، عن تخصيص 16 مليون دولار من خلال صندوق لبنان الإنساني، في البلد، الذي بات 2.5 مليون شخص من سكانه بحاجة للمساعدة. (وفق روسيا اليوم)

ولفت البيان إلى أن عددا من التقييمات الحديثة تشير إلى "احتياج 2.5 مليون شخص حاليا في لبنان إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية، يشمل هذا العدد، اللبنانيين المعرضين للخطر والمهاجرين واللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وذلك فضلا عن استضافة لبنان لـ1.5مليون لاجئ سوري في حاجة أيضاً للمساعدات الإنسانية".

ووفق البيان، فإن "25 منظمة غير حكومية محلية ودولية ستقوم بتنفيذ 27 مشروعا قطاعيا ومتعدد القطاعات للاستجابة للاحتياجات العاجلة، وللتخفيف من المعاناة الإنسانية للسكان الأكثر عرضة للخطر من اللبنانيين والمهاجرين واللاجئين الفلسطينيين واللاجئين السوريين في المناطق الأشد تضررا"، مبينا أنه "سيتمّ توجيه هذا التخصيص بنسبة 65% للبنانيين و31% للاجئين السوريين، وتوجّه النسبة المتبقية للمهاجرين وللاجئين الفلسطينيين".

أخبار ذات صلة

بسبب الإضراب العام.. الخطوط التونسية تعلن إلغاء رحلاتها الجوية اليوم

بسبب الإضراب العام.. الخطوط التونسية تعلن إلغاء رحلاتها الجوية اليوم

(كان): المغرب ستفتتح سفارتها في إسرائيل قريباً

(كان): المغرب ستفتتح سفارتها في إسرائيل قريباً

وزارة النقل السورية: لا موعد محددا لاستئناف العمل في مطار دمشق

وزارة النقل السورية: لا موعد محددا لاستئناف العمل في مطار دمشق

سكان الإمارات يشعرون بهزة أرضية ضربت جنوب إيران

سكان الإمارات يشعرون بهزة أرضية ضربت جنوب إيران

شاهد.. سوداني يوثق آخر لحظاته قبل قفزه بالنيل

شاهد.. سوداني يوثق آخر لحظاته قبل قفزه بالنيل

لماذا زادت كثافة الضربات الجوية الإسرائيلية على سوريا خلال الأيام الأخيرة؟

لماذا زادت كثافة الضربات الجوية الإسرائيلية على سوريا خلال الأيام الأخيرة؟

الرئيس الفنزويلي يجري زيارة رسمية للدوحة

الرئيس الفنزويلي يجري زيارة رسمية للدوحة

وزير الصحة المغربي يكشف عدد حالات &#34;جدري القردة&#34; المكتشفة في بلاده

وزير الصحة المغربي يكشف عدد حالات "جدري القردة" المكتشفة في بلاده

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حركة (فتح) تصدر بيانًا حول أزمة جامعة النجاح الوطنية وتحذر من تبعاتها

حركة (فتح) تصدر بيانًا حول أزمة جامعة النجاح الوطنية وتحذر من تبعاتها

الخليل: الكيلة تطلع على الاحتياجات الصحية في مسافر يطا والبادية

الخليل: الكيلة تطلع على الاحتياجات الصحية في مسافر يطا والبادية

أبو زهري: المقاومة قادرة على ردع الاحتلال وحماية المقدسات

أبو زهري: المقاومة قادرة على ردع الاحتلال وحماية المقدسات

حمادة: جمعة &#34;مرابطون رغم الإبعاد&#34; تحمل رسالة صمود في وجه الاحتلال

حمادة: جمعة "مرابطون رغم الإبعاد" تحمل رسالة صمود في وجه الاحتلال

المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات يجمع على حق فلسطين بترددات الجيلين الرابع والخامس

المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات يجمع على حق فلسطين بترددات الجيلين الرابع والخامس

&#34;الخارجية المصرية&#34; تبحث مع مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام تطورات القضية الفلسطينية

"الخارجية المصرية" تبحث مع مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام تطورات القضية الفلسطينية

ميقاتي: لا استقرار في المنطقة والعالم دون حق العودة للفلسطينيين

ميقاتي: لا استقرار في المنطقة والعالم دون حق العودة للفلسطينيين

المجلس الوطني: نرفض الحلول البديلة عن الدولة المستقلة وعاصمتها القدس وحق العودة

المجلس الوطني: نرفض الحلول البديلة عن الدولة المستقلة وعاصمتها القدس وحق العودة

منوعات

آمبر هيرد تصدم الجميع: نعم أحبه

آمبر هيرد تصدم الجميع: نعم أحبه

&#34;فلفل&#34; صديق الشهيدة شيرين أبو عاقلة لا يزال ينتظرها

"فلفل" صديق الشهيدة شيرين أبو عاقلة لا يزال ينتظرها

اجتمعت مع طليقها في منزل جورج وسوف..أحدث ظهور لأمل عرفة وبناتها

اجتمعت مع طليقها في منزل جورج وسوف..أحدث ظهور لأمل عرفة وبناتها

هل انتهى مشوارها السينمائي..آمبر هيرد تحسم الأمر

هل انتهى مشوارها السينمائي..آمبر هيرد تحسم الأمر

محمد عساف يتألق من جديد باللهجة العراقية..ويكشف عن وجه ابنه

محمد عساف يتألق من جديد باللهجة العراقية..ويكشف عن وجه ابنه

شاهد: بثينة الرئيسي تتعرّض لموقف محرج للغاية

شاهد: بثينة الرئيسي تتعرّض لموقف محرج للغاية

شاهد: بطلة مسلسل (إجازة مفتوحة) تُنهي 13 عاماً من الحب بزفاف أسطوري

شاهد: بطلة مسلسل (إجازة مفتوحة) تُنهي 13 عاماً من الحب بزفاف أسطوري

شاكيرا تُغضب بيكيه..ولهذا السبب سيلجأ للقضاء

شاكيرا تُغضب بيكيه..ولهذا السبب سيلجأ للقضاء

هذا ما اشترطته نجمة البوب بريتني سبيرز على زوجها قبل الزواج

هذا ما اشترطته نجمة البوب بريتني سبيرز على زوجها قبل الزواج

بعد إعلان زواجها للمرة الأولى..الظهور الأول لأبناء ريم مصطفى

بعد إعلان زواجها للمرة الأولى..الظهور الأول لأبناء ريم مصطفى

عربي

(كان): المغرب ستفتتح سفارتها في إسرائيل قريباً

(كان): المغرب ستفتتح سفارتها في إسرائيل قريباً

وزارة النقل السورية: لا موعد محددا لاستئناف العمل في مطار دمشق

وزارة النقل السورية: لا موعد محددا لاستئناف العمل في مطار دمشق

سكان الإمارات يشعرون بهزة أرضية ضربت جنوب إيران

سكان الإمارات يشعرون بهزة أرضية ضربت جنوب إيران