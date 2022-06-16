حالة الطقس: أجواء حارة وتحذير من التعرض لأشعة الشمس

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المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



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القدس 31-21 31-20 29-18 بيت لحم 31-21 31-20 29-18 رام الله والبيرة 30-20 30-19 28-17 طولكرم 32-22 32-21 30-19 نابلس 32-21 32-20 30-18 قلقيلية 32-22 32-21 30-19 جنين 34-23 34-22 32-20 سلفيت 31-21 31-20 29-18 طوباس 35-24 35-23 33-21 روابي 32-21 32-20 30-18 الخليل 30-20 30-19 28-17 غزه 31-23 31-22 29-20 أريحا 39-26 39-25 37-23 خانيونس 31-23 31-22 29-20 الأغوار الشمالية 37-24 38-23 35-21 رفح 32-22 32-21 30-19

رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس حاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.الخميس 2022/06/16: يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار ، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة : يكون الجو دافئا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.الجمعة 2022/06/17: يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .السبت 2022/06/18: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.الأحد 2022/06/19: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من:1- التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.2- خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي