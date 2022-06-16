انخفاض طفيف في سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اليوم الخميس
جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، كالآتي:
سعر صرف الدولار مقابل الشيكل: 3.43
سعر صرف الدينار مقابل الشيكل: 4.85
سعر صرف اليورو مقابل الشيكل: 3.59
سعر صرف الجنيه مقابل الشيكل: 0.18
ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي الأمريكي)، أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية بمقدار 75 نقطة أساس، لتستقر أسعار الفائدة عند نطاق 1.50 - 1.75 بالمئة.
سعر صرف الدولار مقابل الشيكل: 3.43
سعر صرف الدينار مقابل الشيكل: 4.85
سعر صرف اليورو مقابل الشيكل: 3.59
سعر صرف الجنيه مقابل الشيكل: 0.18
ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي الأمريكي)، أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية بمقدار 75 نقطة أساس، لتستقر أسعار الفائدة عند نطاق 1.50 - 1.75 بالمئة.
التعليقات