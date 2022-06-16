انخفاض طفيف في سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اليوم الخميس

جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، كالآتي:



سعر صرف الدولار مقابل الشيكل: 3.43



سعر صرف الدينار مقابل الشيكل: 4.85



سعر صرف اليورو مقابل الشيكل: 3.59



سعر صرف الجنيه مقابل الشيكل: 0.18



ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي الأمريكي)، أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية بمقدار 75 نقطة أساس، لتستقر أسعار الفائدة عند نطاق 1.50 - 1.75 بالمئة.





رام الله - دنيا الوطن