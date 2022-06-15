شؤون فلسطينية

حركة (فتح) تصدر بيانًا حول أزمة جامعة النجاح الوطنية وتحذر من تبعاتها

حركة (فتح) تصدر بيانًا حول أزمة جامعة النجاح الوطنية وتحذر من تبعاتها
جامعة النجاح الوطنية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت حركة (فتح) إقليم نابلس، مساء اليوم الأربعاء، بيانا صحفيا حول أزمة جامعة النجاح الوطنية وما تبعها من توتر للأوضاع داخلها. 

وقالت الحركة: "ننظر بخطورة شديدة لتصاعد وتيرة الأزمة في جامعة النجاح الوطنية ومجريات الأحداث التي تسيء لكل ما هو وطني وحر في هذا الوطن الغالي".

وفيما يلي نص البيان كما وصل "دنيا الوطن":

آثرت حركة (فتح) منح فعاليات ومؤسسات نابلس الفرصة لإنهاء الأزمة عبر الحوار مع إدارة الجامعة وكتلة (حماس) التي أجلت اتخاذ قرارات حاسمة بهدف إدامة الأزمة لأطول فترة ممكنة تحقيقا لأجنداتها المرفوضة وطنيا والمرتبطة بأولوياتها الحزبية الضيقة.

إن مجريات ما يحصل في جامعة النجاح الوطنية جزء لا يتجزأ من سيرة (حماس) التي بنيت على فكرة خلق البديل وتفتيت التمثيل الفلسطيني، ورفض حالة الإجماع الوطنية والتي توجتها بانقلابها الأسود الذي تمر ذكراه الأليمة على شعبنا وقضيتنا هذه الأيام.

إذ تدين حركة (فتح) إقليم نابلس الحدث المسيء والاعتداءات من كافة الأطراف ذات العلاقة التي لا تعبر عن شعبنا وصورته الحضارية، فإنها تؤكد على ما يلي:

أولا: إن ما يحصل في جامعة النجاح جزء لا يتجزأ مما يحدث في كافة بقاع الوطن من إثارة للنزاعات والفتن التي تطل برأسها بقرار حمساوي واضح يهدف إلى تنفيذ مخططات مشبوهة كتلك التي حصلت عام 2007.

ثانيا: نحمل قيادة (حماس) في نابلس ورموزها الساعية لإعادة الجامعة الى أجواء الثمانينيات والتي القوا بها زملائهم عن أسطح مباني الجامعة، ومارسوا ارهابهم الذي لم يتخلوا عنه في انقلابهم الأسود وحتى يومهم هذا، مسؤولية تصاعد وتيرة الأحداث الأخيرة وما قد ينجم عنها من نتائج لا تحمد عقباها.

ثالثا: إن حركة (فتح) ليست جزء من الخلاف المفتعل والذي كان يمكن تجنب حدوثه من خلال حوار حقيقي يستند على مبادئ تحفظ حقوق الطلبة وتصون كرامتهم، وتحمي جامعة النجاح وصورتها، وتحاسب المفتعلين للأزمة والمعتدين على حد سواء.

رابعا: إن فتح لن تقف مكتوفة الأيدي أمام النوايا المبيتة لجر جامعة النجاح إلى مربع الاقتتال الذي لن يستفيد منه سوى الاحتلال وأعداء الشعب الفلسطيني ودعاة الانقسام وسيكون لنا خطوات سياسية وميدانية تكفل حماية شعبنا ومؤسساته من العابثين.

خامسا: إن جامعة النجاح الوطنية لها ارث عميق في العمل الوطني والأكاديمي على مدار عقود، والتي كانت دوما حاضنة للشهداء والأسرى والوحدة الوطنية، فلنكن عونا لها لا عليها ولا نساهم في حملات الشيطنة المنظمة ضد الجامعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فهذه الجامعة قادرة على عبور التحديات والوصول إلى بر الأمان بطلبتها وكافة مكوناتها.

سادسا: لجنة فعاليات نابلس أمامها فرصة في الساعات القادمة لإنهاء الأزمة الحالية وإلزام (حماس) بوقف كافة أشكال الاستفزاز وإثارة الفتن داخل أروقة الجامعة، وفتح حوار مع إدارة الجامعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القوانين الناظمة للجامعة بشكل فوري.

عاشت فلسطين.. عاشت وحدتنا الوطنية

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