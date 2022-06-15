شاهد.. الشرطة الفلسطينية تطرد جنودًا إسرائيليين من سوق بالضفة وجيش الاحتلال يعلق





وأضاف المتحدث: "عقب هذا الحدث فإننا قررنا إحالة قائد القوة للتحقيق".





هذا ونُشر مقطعا مصورا عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيام أفراد من الشرطة الفلسطينية بطرد قوات الاحتلال من سوق شعبي بالضفة.







رام الله - دنيا الوطنقالت القناة الـ (14) الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، إنه "من غير المعقول قيام عناصر من الشرطة الفلسطينية بطرد قواتنا من أحد أسواق الضفة الغربية".ووفق قناة (كان) الإسرائيلية، فإن المتحدث باسم جيش الاحتلال علق على الحدث قائلاً: "ارتكب قائد القوة خطأ عندما قرر ترك النقطة".