تتعارض مع المحاكمة العادلة.. الاتحاد الأوروبي يعلق على محاكمة إسرائيل للأسير "الحلبي"





ووفقا للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، فإن هناك إشكالية كبيرة في الحكم لأنه يستند إلى أدلة سرية، إضافة إلى الاعتقال لمدة ست سنوات من دون حكم.



وأضاف: "هذا يتعارض مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، بدون إجراءات عادلة ومنصفة، لا يمكن تحقيق العدالة للحلبي".



يشار إلى أن الحلبي، اعتقل خلال تنقله عبر (معبر بيت حانون/ إيرز) بتاريخ الخامس عشر من حزيران/ يونيو عام 2016، وحتى اللحظة لم يصدر بحقه أي حكم، وهو متزوج وأب لخمسة أبناء.



رام الله - دنيا الوطنأكد الاتحاد الأوروبي أن ما يتعرض له المعتقل محمد الحلبي (44 عاما) من مخيم جباليا في قطاع غزة، وإخضاعه لـ 172 جلسة محاكمة دون أن توجه له أي تهم حقيقية، "يتعارض مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة".وقال مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس في تغريدة على (تويتر)، اليوم الأربعاء، إن دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي وممثلين من دول ذات التفكير المماثل حضروا اليوم جلسة محاكمة محمد الحلبي التي سبقها 171 جلسة استماع و24 تمديدا للاحتجاز منذ عام 2016.