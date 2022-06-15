شؤون فلسطينية

حمادة: جمعة "مرابطون رغم الإبعاد" تحمل رسالة صمود في وجه الاحتلال

حمادة: جمعة "مرابطون رغم الإبعاد" تحمل رسالة صمود في وجه الاحتلال
محمد حمادة
رام الله - دنيا الوطن
دعا الناطق باسم حركة (حماس) عن مدينة القدس محمد حمادة، الجميع للاحتشاد والرباط في المسجد الأقصى المبارك في جمعة "مرابطون رغم الإبعاد".

وأكد حمادة على أن جمعة "مرابطون رغم الإبعاد" تحمل رسالة صمود وتحدٍ بوجه المحتل.

وشدد على أن صمود المرابطين في ساحات المسجد الأقصى أفشل مخططات الاحتلال.

وقال إن الاحتلال يقوم باعتقال المرابطين وإبعادهم عن المسجد الأقصى من أجل تنفيذ مخططاته، التي يسعى جاهداً في الآونة الأخيرة لتنفيذها.

وأوضح أن الاحتلال يفرض قيود وحواجز لإعاقة المرابطين من الوصول للمسجد الأقصى.

وأضاف أن حكومة الاحتلال تسمح للمتطرفين باقتحام المسجد الأقصى من أجل مكاسب سياسية.

وأشار إلى أن الأنظمة العربية المطبعة ساعدت الاحتلال على زيادة انتهاكاته بحق المسجد الأقصى المبارك، معتبرًا أن "التطبيع خنجر مسموم في خاصرة المسجد الأقصى المبارك".

وكان الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى، أكد أن مخططات الاحتلال في الأقصى ستبقى أحلام، وأن الشعب الفلسطيني لن يمكنه من اقتطاع أي جزء من المسجد المبارك.

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