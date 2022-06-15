شؤون فلسطينية

المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات يجمع على حق فلسطين بترددات الجيلين الرابع والخامس

المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات يجمع على حق فلسطين بترددات الجيلين الرابع والخامس
المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات
رام الله - دنيا الوطن
تبنى المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات قرارا بالاجماع على حق دولة فلسطين في الحصول على ترددات الجيلين الرابع والخامس رواندا- تبنى المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (ITUWTDC 2022).

وذلك في ختام أعماله، القرار رقم (18) الخاص بدولة فلسطين، والذي يدعو إلى تقديم المساعدة العاجلة لفلسطين للحصول على موارد طيف الترددات الراديوية المطلوبة وإدارتها لتشغيل شبكات الجيل الرابع والخامس، وذلك لمعالجة القضايا الفنية والتغلب على تحديات إدخال التقنيات الجديدة، إضافة إلى المزيد من تعزيز المساعدات التقنية المقدمة إلى فلسطين لتطوير قطاع الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات.

كما ويؤكد القرار على ضرورة تنفيذ مشاريع الصحة الإلكترونية والتعليم والحكومة الالكترونية وتخطيط وإدارة الطيف الترددي.  

ويحتوي القرار على تقديم تقرير فني دوري عن التحديات التي يواجهها الفلسطينيون في هذا القطاع، وتطوير البنية التحتية، وتقييم تأثيرها على تطوير هذا القطاع في قطاع غزة والضفة الغربية، إضافة إلى تكليف مدير قطاع التنمية لتقديم تقرير إلى مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات بشكل سنوي عن التقدم الذي أحرزه لتنفيذ هذا القرار، منوها إلى الآليات المستخدمة للتعامل مع الصعوبات المتزايدة.

وفي كلمته، أوضح الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات هولين زهاو، أن الاجماع على القرار الفلسطيني جاء كجزء من عمل الاتحاد لربط غير المتصلين بالخدمات، و لمساعدة الشعب الفلسطيني في إدارة الترددات والنهوض بنشر تقنية 4G و5G، مشيدا بالعمل والتفاني لوصوله لهذه الخدمات.  

وفي ذات السياق شكرت وزيرة تكنولوجيا المعلومات في رواندا بولا انغابير جميع المندوبين الذين علموا على القرار الفلسطيني 18 الخاص بالمساعدة التقنية لفلسطين، مؤكدة على جدية وتفاني العمل لربط غير الموصولين بخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.  

يذكر أن هذا المؤتمر العالمي يُعقد كل أربع سنوات، وتشارك فيه فلسطين بهذا القرار، والتي كان اخرها عام 2017 في الارجنتين، ويستعرض المؤتمر الإطار التنظيمي الدولي للاتصالات الراديوية المتمثل في لوائح الراديو، لمراعاة التطور السريع لتقنيات المعلومات والاتصالات وضمان إتاحة خدمات راديوية تحظى بثقة الجميع في كل مكان وفي كل لحظة مما يمكّن المستخدمين من العيش والسفر بأمان والتمتع بالاتصالات الراديوية عالية الأداء.

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