شؤون فلسطينية

المجلس الوطني: نرفض الحلول البديلة عن الدولة المستقلة وعاصمتها القدس وحق العودة

المجلس الوطني: نرفض الحلول البديلة عن الدولة المستقلة وعاصمتها القدس وحق العودة
المجلس الوطني الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
أكدت اللجنة السياسية في المجلس الوطني الفلسطيني التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وقيام دولة فلسطينية  تطبيق حق العودة، ورفض الحلول الاقتصادية المطروحة كبدائل عن هذه الحقوق، مشددة على مبدأ توحيد
جهود العمل الوطني والموائمة بين الحركة السياسية والمقاومة الشعبية ميدانيا. 

وناقش أعضاء اللجنة في اجتماع عقد بواسطة تقنية (زووم) مساء أمس بحضور رئيسها صالح ناصر ومقررها موفق مطر، وأعضاء مقيمون في الوطن وفي بلاد عربية وأوروبا والأميركيتين، بعد الوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الشعب الفلسطيني والأمة العربية الذين ارتقت ارواحهم من اجل تحرير الوطن وحرية الشعب الفلسطيني.

كما وناقشوا سبل وآليات تنشيط اعضاء اللجنة السياسية كل حسب موقعه الجغرافي، لتعزيز العلاقة مع القوى الصديقة وأعضاء البرلمانات العربية والأجنبية لتوفير المساندة والدعم  للحق الفلسطيني، عبر الضغط على الحكومات للاعتراف
بدولة فلسطين وعاصمتها القدس.

وأكد المجتمعون على توفير الدعم المطلوب للمواطنين الفلسطينيين المقدسيين وتوحيد المرجعيات ذات العلاقة. 

وركزوا على ضرورة تعزيز المقاومة الشعبية وتوسيع ميادينها، وتفعيل دور القيادة الوطنية المشتركة.

ورأى الأعضاء أهمية الموائمة بين الفعل الشعبي الجماهيري على الأرض مع حركة القيادة السياسية في المحافل الدولية الثابتة على مبدأ أن القدس ليست للبيع، ولا تنازل عن حق الشعب
الفلسطيني في قيام دولته وحق العودة وحرية الأسرى. 

وبعد استعراض التطورات والمستجدات على القضية الفلسطينية حسب جدول الأعمال، أكد أعضاء المجلس الوطني على رفض الحلول الاقتصادية المطروحة كبديل عن حقوق الشعب الفلسطيني وثوابته في تحقيق قيام الدولة، والعودة عبر تطبيق القرارات المتعلقة بقضية اللاجئين.  

وأعربوا عن فخرهم واعتزازهم بشباب فلسطين المتعطشين للنضال، ودفاعهم عن القدس والمقدسات، ومواجهتهم لحملة منظومة الاحتلال العنصرية، كما وحذروا من استمرار الحملة في ظل دعم اميركي غير محدود لحكومة الاحتلال.

وشددت اللجنة السياسية على اعتبار الأسرى الفلسطينيين أسرى حرب من أجل الحرية، وليس جنائيين، والعمل في المحافل ولدى القوى والمنظمات الحقوقية الدولية لتحريرهم وفقا لهذا التوصيف المنسجم مع القانون الدولي. 

أخبار ذات صلة

حمادة: جمعة &#34;مرابطون رغم الإبعاد&#34; تحمل رسالة صمود في وجه الاحتلال

حمادة: جمعة "مرابطون رغم الإبعاد" تحمل رسالة صمود في وجه الاحتلال

المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات يجمع على حق فلسطين بترددات الجيلين الرابع والخامس

المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات يجمع على حق فلسطين بترددات الجيلين الرابع والخامس

&#34;الخارجية المصرية&#34; تبحث مع مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام تطورات القضية الفلسطينية

"الخارجية المصرية" تبحث مع مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام تطورات القضية الفلسطينية

ميقاتي: لا استقرار في المنطقة والعالم دون حق العودة للفلسطينيين

ميقاتي: لا استقرار في المنطقة والعالم دون حق العودة للفلسطينيين

القناة الـ (12): قفزة أخرى متوقعة في أسعار الوقود بإسرائيل تموز المقبل

القناة الـ (12): قفزة أخرى متوقعة في أسعار الوقود بإسرائيل تموز المقبل

الاحتلال يهدم منزلين ومنشآت تجارية في القدس

الاحتلال يهدم منزلين ومنشآت تجارية في القدس

عكرمة صبري يدعو لمواجهة قرارات الإبعاد بتكثيف الرباط في الأقصى

عكرمة صبري يدعو لمواجهة قرارات الإبعاد بتكثيف الرباط في الأقصى

القواسمي خلال إستقباله وفدا أمريكيا: الدولة الفلسطينية ركيزة الأمن والاستقرار في المنطقة

القواسمي خلال إستقباله وفدا أمريكيا: الدولة الفلسطينية ركيزة الأمن والاستقرار في المنطقة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حمادة: جمعة &#34;مرابطون رغم الإبعاد&#34; تحمل رسالة صمود في وجه الاحتلال

حمادة: جمعة "مرابطون رغم الإبعاد" تحمل رسالة صمود في وجه الاحتلال

المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات يجمع على حق فلسطين بترددات الجيلين الرابع والخامس

المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات يجمع على حق فلسطين بترددات الجيلين الرابع والخامس

الاحتلال يهدم منزلين ومنشآت تجارية في القدس

الاحتلال يهدم منزلين ومنشآت تجارية في القدس

عكرمة صبري يدعو لمواجهة قرارات الإبعاد بتكثيف الرباط في الأقصى

عكرمة صبري يدعو لمواجهة قرارات الإبعاد بتكثيف الرباط في الأقصى

القواسمي خلال إستقباله وفدا أمريكيا: الدولة الفلسطينية ركيزة الأمن والاستقرار في المنطقة

القواسمي خلال إستقباله وفدا أمريكيا: الدولة الفلسطينية ركيزة الأمن والاستقرار في المنطقة

منظمة الملكية الفكرية تدعم حقوق الملكية في فلسطين

منظمة الملكية الفكرية تدعم حقوق الملكية في فلسطين

شاهد: آراء طلبة الثانوية العامة حول مبحث اللغة العربية &#34;الورقة الثانية&#34;

شاهد: آراء طلبة الثانوية العامة حول مبحث اللغة العربية "الورقة الثانية"

قوات الاحتلال تستهدف المزارعين ورعاة الأغنام شمال قطاع غزة

قوات الاحتلال تستهدف المزارعين ورعاة الأغنام شمال قطاع غزة

منوعات

&#34;فلفل&#34; صديق الشهيدة شيرين أبو عاقلة لا يزال ينتظرها

"فلفل" صديق الشهيدة شيرين أبو عاقلة لا يزال ينتظرها

اجتمعت مع طليقها في منزل جورج وسوف..أحدث ظهور لأمل عرفة وبناتها

اجتمعت مع طليقها في منزل جورج وسوف..أحدث ظهور لأمل عرفة وبناتها

هل انتهى مشوارها السينمائي..آمبر هيرد تحسم الأمر

هل انتهى مشوارها السينمائي..آمبر هيرد تحسم الأمر

محمد عساف يتألق من جديد باللهجة العراقية..ويكشف عن وجه ابنه

محمد عساف يتألق من جديد باللهجة العراقية..ويكشف عن وجه ابنه

شاهد: بثينة الرئيسي تتعرّض لموقف محرج للغاية

شاهد: بثينة الرئيسي تتعرّض لموقف محرج للغاية

شاهد: بطلة مسلسل (إجازة مفتوحة) تُنهي 13 عاماً من الحب بزفاف أسطوري

شاهد: بطلة مسلسل (إجازة مفتوحة) تُنهي 13 عاماً من الحب بزفاف أسطوري

شاكيرا تُغضب بيكيه..ولهذا السبب سيلجأ للقضاء

شاكيرا تُغضب بيكيه..ولهذا السبب سيلجأ للقضاء

هذا ما اشترطته نجمة البوب بريتني سبيرز على زوجها قبل الزواج

هذا ما اشترطته نجمة البوب بريتني سبيرز على زوجها قبل الزواج

بعد إعلان زواجها للمرة الأولى..الظهور الأول لأبناء ريم مصطفى

بعد إعلان زواجها للمرة الأولى..الظهور الأول لأبناء ريم مصطفى

بعد يومين من إعلان طلاقها ومحاولة الانتحار..غزل وحب بين ياسمين الخطيب وزوجها

بعد يومين من إعلان طلاقها ومحاولة الانتحار..غزل وحب بين ياسمين الخطيب وزوجها

عربي

وزارة النقل السورية: لا موعد محددا لاستئناف العمل في مطار دمشق

وزارة النقل السورية: لا موعد محددا لاستئناف العمل في مطار دمشق

سكان الإمارات يشعرون بهزة أرضية ضربت جنوب إيران

سكان الإمارات يشعرون بهزة أرضية ضربت جنوب إيران

شاهد.. سوداني يوثق آخر لحظاته قبل قفزه بالنيل

شاهد.. سوداني يوثق آخر لحظاته قبل قفزه بالنيل

لماذا زادت كثافة الضربات الجوية الإسرائيلية على سوريا خلال الأيام الأخيرة؟

لماذا زادت كثافة الضربات الجوية الإسرائيلية على سوريا خلال الأيام الأخيرة؟