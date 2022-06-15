"الفيدرالي الأمريكي" يرفع سعر الفائدة بمقدار (75) نقطة أساس
أعلن البنك المركزي الفيدرالي الأمريكي، مساء اليوم الأربعاء، أنه قرر رفع سعر الفائدة القياسي بأمريكا.
وقال البنك: "سيتم رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 75 نقطة أساس إلى نطاق بين 1.50% و1.75%".
هذا ورفع البنك في منتصف أيار/ مايو الماضي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس وهذا السبب الرئيس لارتفاع سعر الدولار الفترة الماضية.
هذا ورفع البنك في منتصف أيار/ مايو الماضي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس وهذا السبب الرئيس لارتفاع سعر الدولار الفترة الماضية.
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