"الفيدرالي الأمريكي" يرفع سعر الفائدة بمقدار (75) نقطة أساس





وقال البنك: "سيتم رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 75 نقطة أساس إلى نطاق بين 1.50% و1.75%".



هذا ورفع البنك في منتصف أيار/ مايو الماضي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس وهذا السبب الرئيس لارتفاع سعر الدولار الفترة الماضية.





رام الله - دنيا الوطنأعلن البنك المركزي الفيدرالي الأمريكي، مساء اليوم الأربعاء، أنه قرر رفع سعر الفائدة القياسي بأمريكا.