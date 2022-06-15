شؤون فلسطينية

الاحتلال يهدم منزلين ومنشآت تجارية في القدس

الاحتلال يهدم منزلين ومنشآت تجارية في القدس
الاحتلال يهدم منزلين
رام الله - دنيا الوطن
هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلين ومنشآت تجارية في مناطق متفرقة في القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال هدمت مساء اليوم، منزلًا يعود لعائلة الجعبري في بلدة بيت حنينا شمالي القدس المحتلة.

وذكرت أن قوات الاحتلال اقتحمت بآلياتها منطقة "تل الفور" في بيت حنينا، وشرعت بهدم منزل يعود لعائلة الجعبري.

وهدمت قوات الاحتلال، مساء اليوم، منشأة تجارية في بلدة الجيب شمال غرب القدس المحتلة، وفرضت على صاحبها الشاب موسى مصطفى غرامات مالية.

وكانت آليات الاحتلال قد هدمت، صباح اليوم، منزلًا يعيش فيه أربعة أفراد من عائلة ربايعة في حي واد الحمص ببلدة صورباهر جنوبي القدس المحتلة، بحجة عدم الترخيص.

ويعيش في المنزل المبني منذ سبع سنوات، نجل المقدسي محمود ربايعة وزوجته وطفليهما، حيث لم تستطع العائلة تفريغ محتويات بيتها الذي هدمته على أثاثه وكل ما فيه.

كما هدمت قوات الاحتلال مغسلتي سيارات، وجرفت أرضًا في حي الخلايلة في الجيب شمال غرب القدس.

أخبار ذات صلة

حمادة: جمعة &#34;مرابطون رغم الإبعاد&#34; تحمل رسالة صمود في وجه الاحتلال

حمادة: جمعة "مرابطون رغم الإبعاد" تحمل رسالة صمود في وجه الاحتلال

المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات يجمع على حق فلسطين بترددات الجيلين الرابع والخامس

المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات يجمع على حق فلسطين بترددات الجيلين الرابع والخامس

&#34;الخارجية المصرية&#34; تبحث مع مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام تطورات القضية الفلسطينية

"الخارجية المصرية" تبحث مع مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام تطورات القضية الفلسطينية

ميقاتي: لا استقرار في المنطقة والعالم دون حق العودة للفلسطينيين

ميقاتي: لا استقرار في المنطقة والعالم دون حق العودة للفلسطينيين

المجلس الوطني: نرفض الحلول البديلة عن الدولة المستقلة وعاصمتها القدس وحق العودة

المجلس الوطني: نرفض الحلول البديلة عن الدولة المستقلة وعاصمتها القدس وحق العودة

القناة الـ (12): قفزة أخرى متوقعة في أسعار الوقود بإسرائيل تموز المقبل

القناة الـ (12): قفزة أخرى متوقعة في أسعار الوقود بإسرائيل تموز المقبل

عكرمة صبري يدعو لمواجهة قرارات الإبعاد بتكثيف الرباط في الأقصى

عكرمة صبري يدعو لمواجهة قرارات الإبعاد بتكثيف الرباط في الأقصى

القواسمي خلال إستقباله وفدا أمريكيا: الدولة الفلسطينية ركيزة الأمن والاستقرار في المنطقة

القواسمي خلال إستقباله وفدا أمريكيا: الدولة الفلسطينية ركيزة الأمن والاستقرار في المنطقة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حمادة: جمعة &#34;مرابطون رغم الإبعاد&#34; تحمل رسالة صمود في وجه الاحتلال

حمادة: جمعة "مرابطون رغم الإبعاد" تحمل رسالة صمود في وجه الاحتلال

المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات يجمع على حق فلسطين بترددات الجيلين الرابع والخامس

المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات يجمع على حق فلسطين بترددات الجيلين الرابع والخامس

الاحتلال يهدم منزلين ومنشآت تجارية في القدس

الاحتلال يهدم منزلين ومنشآت تجارية في القدس

عكرمة صبري يدعو لمواجهة قرارات الإبعاد بتكثيف الرباط في الأقصى

عكرمة صبري يدعو لمواجهة قرارات الإبعاد بتكثيف الرباط في الأقصى

القواسمي خلال إستقباله وفدا أمريكيا: الدولة الفلسطينية ركيزة الأمن والاستقرار في المنطقة

القواسمي خلال إستقباله وفدا أمريكيا: الدولة الفلسطينية ركيزة الأمن والاستقرار في المنطقة

منظمة الملكية الفكرية تدعم حقوق الملكية في فلسطين

منظمة الملكية الفكرية تدعم حقوق الملكية في فلسطين

شاهد: آراء طلبة الثانوية العامة حول مبحث اللغة العربية &#34;الورقة الثانية&#34;

شاهد: آراء طلبة الثانوية العامة حول مبحث اللغة العربية "الورقة الثانية"

قوات الاحتلال تستهدف المزارعين ورعاة الأغنام شمال قطاع غزة

قوات الاحتلال تستهدف المزارعين ورعاة الأغنام شمال قطاع غزة

منوعات

&#34;فلفل&#34; صديق الشهيدة شيرين أبو عاقلة لا يزال ينتظرها

"فلفل" صديق الشهيدة شيرين أبو عاقلة لا يزال ينتظرها

اجتمعت مع طليقها في منزل جورج وسوف..أحدث ظهور لأمل عرفة وبناتها

اجتمعت مع طليقها في منزل جورج وسوف..أحدث ظهور لأمل عرفة وبناتها

هل انتهى مشوارها السينمائي..آمبر هيرد تحسم الأمر

هل انتهى مشوارها السينمائي..آمبر هيرد تحسم الأمر

محمد عساف يتألق من جديد باللهجة العراقية..ويكشف عن وجه ابنه

محمد عساف يتألق من جديد باللهجة العراقية..ويكشف عن وجه ابنه

شاهد: بثينة الرئيسي تتعرّض لموقف محرج للغاية

شاهد: بثينة الرئيسي تتعرّض لموقف محرج للغاية

شاهد: بطلة مسلسل (إجازة مفتوحة) تُنهي 13 عاماً من الحب بزفاف أسطوري

شاهد: بطلة مسلسل (إجازة مفتوحة) تُنهي 13 عاماً من الحب بزفاف أسطوري

شاكيرا تُغضب بيكيه..ولهذا السبب سيلجأ للقضاء

شاكيرا تُغضب بيكيه..ولهذا السبب سيلجأ للقضاء

هذا ما اشترطته نجمة البوب بريتني سبيرز على زوجها قبل الزواج

هذا ما اشترطته نجمة البوب بريتني سبيرز على زوجها قبل الزواج

بعد إعلان زواجها للمرة الأولى..الظهور الأول لأبناء ريم مصطفى

بعد إعلان زواجها للمرة الأولى..الظهور الأول لأبناء ريم مصطفى

بعد يومين من إعلان طلاقها ومحاولة الانتحار..غزل وحب بين ياسمين الخطيب وزوجها

بعد يومين من إعلان طلاقها ومحاولة الانتحار..غزل وحب بين ياسمين الخطيب وزوجها

عربي

وزارة النقل السورية: لا موعد محددا لاستئناف العمل في مطار دمشق

وزارة النقل السورية: لا موعد محددا لاستئناف العمل في مطار دمشق

سكان الإمارات يشعرون بهزة أرضية ضربت جنوب إيران

سكان الإمارات يشعرون بهزة أرضية ضربت جنوب إيران

شاهد.. سوداني يوثق آخر لحظاته قبل قفزه بالنيل

شاهد.. سوداني يوثق آخر لحظاته قبل قفزه بالنيل

لماذا زادت كثافة الضربات الجوية الإسرائيلية على سوريا خلال الأيام الأخيرة؟

لماذا زادت كثافة الضربات الجوية الإسرائيلية على سوريا خلال الأيام الأخيرة؟