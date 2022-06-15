الاحتلال يهدم منزلين ومنشآت تجارية في القدس



كما هدمت قوات الاحتلال مغسلتي سيارات، وجرفت أرضًا في حي الخلايلة في الجيب شمال غرب القدس.

رام الله - دنيا الوطنهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلين ومنشآت تجارية في مناطق متفرقة في القدس المحتلة.وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال هدمت مساء اليوم، منزلًا يعود لعائلة الجعبري في بلدة بيت حنينا شمالي القدس المحتلة.وذكرت أن قوات الاحتلال اقتحمت بآلياتها منطقة "تل الفور" في بيت حنينا، وشرعت بهدم منزل يعود لعائلة الجعبري.وهدمت قوات الاحتلال، مساء اليوم، منشأة تجارية في بلدة الجيب شمال غرب القدس المحتلة، وفرضت على صاحبها الشاب موسى مصطفى غرامات مالية.وكانت آليات الاحتلال قد هدمت، صباح اليوم، منزلًا يعيش فيه أربعة أفراد من عائلة ربايعة في حي واد الحمص ببلدة صورباهر جنوبي القدس المحتلة، بحجة عدم الترخيص.ويعيش في المنزل المبني منذ سبع سنوات، نجل المقدسي محمود ربايعة وزوجته وطفليهما، حيث لم تستطع العائلة تفريغ محتويات بيتها الذي هدمته على أثاثه وكل ما فيه.