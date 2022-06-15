(يديعوت): مبررات اسرائيل بقصفها مطار دمشق لم تنل رضا الكرملين

رام الله - دنيا الوطنأفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، أن وزارة الخارجية الروسية استدعت، مساء اليوم الأربعاء، سفري إسرائيل لديها أليكس بن تسفي، وطالبته بتقديم إيضاحات حول استهداف الطائرات الإسرائيلية لمدرج مطار دمشق الدولي الأسبوع الماضي.وبحسب الصحيفة، فإن ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، أوضح أن التفسيرات المقدمة حتى الآن من إسرائيل، لا ترضي الكرملين.وأكدت الصحيفة الإسرائيلية، أن بوغدانوف أوضح لبن تسفي أن روسيا لن تسمح بأن تصبح سوريا "ساحة معركة" لدول أخرى.