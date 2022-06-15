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وزارة النقل السورية: لا موعد محددا لاستئناف العمل في مطار دمشق

وزارة النقل السورية: لا موعد محددا لاستئناف العمل في مطار دمشق
رام الله - دنيا الوطن
نفت وزارة النقل السورية أن تكون حددت أي موعد لعودة العمل في مطار دمشق الدولي، وذلك تعليقا على ما يتم تداوله حول ذلك.

ونقلت صحيفة (الوطن) المحلية عن مصدر في الوزارة أنها ستنشر عبر وسائل الإعلام الحكومية ما يتعلق بعودة المطار للعمل، عندما تستكمل "جميع إجراءات الصيانة ويصبح المطار جاهزا لإقلاع واستقبال الطائرات".

ونشرت وزارة النقل إيجازا إعلاميا اليوم قالت فيه إنها "تتابع وتيرة أعمال الترميم والإصلاح القائمة لعمل الورشات الفنية المتواصلة على مدار الساعة لإعادة تأهيل الأجزاء المتضررة من مطار دمشق الدولي التي نجمت عن العدوان الإسرائيلي".

وشدد وزير النقل زهير خزيّم على "متابعة البرنامج الزمني المخطط والاستثمار الأمثل لعامل الزمن المقترن بمعايير الجودة الفنية للأعمال".

وقالت الوزارة إن الوزير "اطلع على منظومات عمل الإطفاء والدفاع المدني التابعة والموجودة في المطار وجاهزيتها ومستلزماتها، مع تتبع عمل فرق الصيانة والفنيين والتي تعمل بالتوازي على إجراء الصيانات اللازمة في أقسام المطار وتجهيزاته، كما تابع عمل ورشات صيانة الطائرات السـورية في الهنغار المخصص لها".

وكان مصدر عسكري سوري أعلن أن "العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط جنوب مدينة دمشق وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها".

ولاحقا أعلنت وزارة النقل تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة عبر مطار دمشق الدولي، وكشفت حجم الأضرار التي نجمت عن العدوان.

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