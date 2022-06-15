القواسمي خلال إستقباله وفدا أمريكيا: الدولة الفلسطينية ركيزة الأمن والاستقرار في المنطقة





وتخلل القاء نقاشا معمقا حول استفساراتهم ورؤية القيادة الفلسطينية في الحل السياسي الممكن والمستند للشرعية الدولي.



وأكد القواسمي للوفد أن سعي إسرائيل للهروب من الحلول السياسية المستندة للقانون الدولي والقفز عن حقوق شعبنا بالتطبيع وطرح الرواية التاريخية أو الدينية لتعقيد المشهد هو دليل واضح على إصرارها على تعميق الإحتلال ونظام الأبارتايد والفصل العنصري كما جاء في كافة التقارير الدولية والتي كان آخرها تقرير امنستي.



رام الله - دنيا الوطناستقبل أسامه القواسمي، عضو المجلس الثوري لحركة فتح وعضو الجنة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وفدا أمريكيا رفيع المستوى من أصول لاتينية، حيث وضعهم في صورة الإعتداءات المتواصلة على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، والعملية الممنهجه التي تقوم بها إسرائيل لمنع قيام دولة فلسطين، وأن قيام الدولة الفلسطينية هو ركيزة الأمن والإستقرار في المنطقة.