هيئة الدفاع عن الأسير "الحلبي" تكشف تفاصيل جديدة حول قضيته وسرية الاحتلال بهذا الملف

رام الله- خاص دنيا الوطنقال ماهر حنا، رئيس هيئة الدفاع عن الأسير محمد الحلبي، اليوم الأربعاء: إن "قرار إدانة الاحتلال للأسير الحلبي عبثي، وتم اتهامه بتمرير معلومات حول معبر ايرز/ بيت حانون سنة 2010 ووفق اثباتات إسرائيلية تؤكد عدم دخوله المعبر منذ 2006 وحتى 2011".وأضاف حنا في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "تم إدانة الحلبي بتمرير آلاف الأطنان من الحديد لـ(حماس) من خلال معبر كرم أبو سالم، في ذات الوقت الذي أثبت فيه بالمحكمة وبشكل قاطع أن الأسير الحلبي لم يتعامل مع هذا المعبر ولم يقم باستيراد الحديد لغزة".وتابع: "ومن ضمن الإدانات للأسير الحلبي أيضاً قرار إدانة بتحويل أموال تبرعت بها بريطانيا وتمويلها لـ(حماس) بحيث أثبتنا أنه لم تحول أموال للحلبي من الدولة المذكورة"، مشدداً أن الجهاز القضائي هو جزء من الجهاز الأمني الإسرائيلي كما وأنه جزء من جهاز الفصل العنصري الذي يدين الفلسطينيين رغم براءتهم.وأكمل حنا: "قرار اليوم كان إدانة للأسير الحلبي بكل التهم عدا الخيانة، ولم يحدد بعد موعد لجلسة المرافعة حول الحكم، ومن المتوقع أن تكون في بداية شهر تموز/يوليو وحينها فقط ينطق بالحكم، وبعد ذلك يمكن تقديم الاستئناف وهذا ما سنقوم به للمحكمة العليا وغير المعقول إبقاء قرار من هذا الشكل في سجل القضاء الإسرائيلي".وأفاد بأن هناك سرية كبيرة في ملف قضية الحلبي تمنعه كرئيس هيئة دفاع عن الاطلاع على تفاصيل القضية أو أخذ صورة أصل لكل الملفات والبيانات الخاصة وعرضها على خبراء آخرين على خلاف الخبراء الذي يتعاملون معهم وتابعين لجهاز الشاباك الإسرائيلي، والهدف من ذلك رفع الاحراج عن قضاء إسرائيل أمام المجتمع الدولي والاعتراف بأنه عبثي سياسي عسكري وليس بينه وبين الديمقراطية صلة.