شؤون فلسطينية

بلدية غزة تصدر تعليمات للحد من ظاهرة انتشار الكلاب السائبة

بلدية غزة تصدر تعليمات للحد من ظاهرة انتشار الكلاب السائبة
رام الله - دنيا الوطن
دعت بلدية غزة، المواطنين في المدينة لضرورة إتباع إرشادات وعدم إخراج النفايات ليلاً للحد من انتشار الكلاب السائبة في المدينة، مؤكدةً أنها كثفت جهودها الميدانية لجمع الكلاب من المناطق التي تتواجد فيها والتي ترد منها شكاوى المواطنين.

وأفاد ماجد سكر، رئيس قسم الصحة الوقائية في البلدية، في تصريح نشر على صفحة البلدية على موقع (فيسبوك)، مساء اليوم الأربعاء، أن الإرشادات تشمل؛ عدم إخراج النفايات ليلاً للشوارع وإخراجها في ساعات الصباح الباكر قبل الساعة 7 صباحاً لمنع توفير مرتع وبيئة خصبة للكلاب من خلال مخلفات النفايات. 

ودعا لضرورة وضع النفايات في حاويات مغلقة أو أكياس محكمة الإغلاق وعدم تركها مفتوحة، وضرورة التزام أصحاب الحرف والمطاعم والمحال التجارية بتوفير حاويات بلاستيكية محكمة الإغلاق ووضع النفايات فيها لمنع نبشها من قبل الكلاب السائبة التي تجول في ساعات الليلة عادةً.

وأضاف أن الإرشادات تشمل أيضاً ضرورة أن يقوم أصحاب الأماكن المهجورة بإغلاقها جيداً لاسيما في المناطق ذات الكثافة السكانية والقريبة من الأحياء السكنية لعدم توفير مناطق تلجأ إليها الكلاب السائبة.

وأوضح أن فريق الصحة الوقائية لاحظ ميدانياً أن المناطق التي لا تتواجد بها النفايات ليلاً يقل فيها انتشار الكلاب السائبة بشكل كبير بينما تكثر في المناطق التي تتواجد بها النفايات ليلاً على أبواب المنازل.

وأكد أن الالتزام بإرشادات النظافة وعدم إخراج النفايات ليلاً يحد بشكل كبير من ظاهرة الكلاب السائبة ويقلل من انتشارها في الأماكن السكنية.  

ولفت رئيس قسم الصحة الوقائية ان طواقم القسم تجمع يومياً ما بين 7 إلى 10 من الكلاب السائبة من المناطق التي تتواجد فيها الكلاب ويتم نقلها لمحمية الكلاب في جنوب شرق المدينة.

وكانت بلدية غزة قد أنشأت قبل عامين بالتعاون مع جمعية سلالة محمية خاصة بالكلاب السائبة بهدف جمعها من الأحياء السكنية وتوفير بيئة آمنة للمواطنين وجمع نحو 500 من الكلاب السائبة فيها.

أخبار ذات صلة

شاهد: آراء طلبة الثانوية العامة حول مبحث اللغة العربية &#34;الورقة الثانية&#34;

شاهد: آراء طلبة الثانوية العامة حول مبحث اللغة العربية "الورقة الثانية"

قوات الاحتلال تستهدف المزارعين ورعاة الأغنام شمال قطاع غزة

قوات الاحتلال تستهدف المزارعين ورعاة الأغنام شمال قطاع غزة

أول تعليق من منظمة (وولد فيجن) على قرار محكمة الاحتلال بإدانة الأسير الحلبي

أول تعليق من منظمة (وولد فيجن) على قرار محكمة الاحتلال بإدانة الأسير الحلبي

قوات الاحتلال تهدم منزلين في القدس

قوات الاحتلال تهدم منزلين في القدس

قبل زيارة بايدن.. ماذا طلبت الولايات المتحدة الأمريكية من حكومة الاحتلال؟

قبل زيارة بايدن.. ماذا طلبت الولايات المتحدة الأمريكية من حكومة الاحتلال؟

طالع أبرز قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة خلال جلستها الأسبوعية

طالع أبرز قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة خلال جلستها الأسبوعية

محكمة الاحتلال توجه تهماً للأسير محمد الحلبي

محكمة الاحتلال توجه تهماً للأسير محمد الحلبي

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

تشكيل لجنة تقصي حقائق.. مجلس أمناء جامعة النجاح يتخذ قرارات فورية بشأن الأحداث الأخيرة

تشكيل لجنة تقصي حقائق.. مجلس أمناء جامعة النجاح يتخذ قرارات فورية بشأن الأحداث الأخيرة

حمدونة: الاحتلال يساوم الأسير الحلبي على أي تهمة هروباً من المحاسبة

حمدونة: الاحتلال يساوم الأسير الحلبي على أي تهمة هروباً من المحاسبة

طالب من &#34;القدس المفتوحة&#34; يفوز بجائزة &#34;تاون هول&#34; الدولية

طالب من "القدس المفتوحة" يفوز بجائزة "تاون هول" الدولية

تيسير خالد: الفلسطينيون لا يعلقون إطلاقا آمالا على زيارة الرئيس الأميركي للمنطقة

تيسير خالد: الفلسطينيون لا يعلقون إطلاقا آمالا على زيارة الرئيس الأميركي للمنطقة

وفد من جمعية رجال الأعمال يختتم مشاركته في قمة الأعمال العربية التركية الثانية

وفد من جمعية رجال الأعمال يختتم مشاركته في قمة الأعمال العربية التركية الثانية

&#34;الخارجية&#34;: محاولات دمج اسرائيل في الشرق الأوسط دون حل عادل للقضية الفلسطينية مصيرها الفشل

"الخارجية": محاولات دمج اسرائيل في الشرق الأوسط دون حل عادل للقضية الفلسطينية مصيرها الفشل

مجدلاني يلتقي المدير الإقليمي لقرى الأطفال (SOS)

مجدلاني يلتقي المدير الإقليمي لقرى الأطفال (SOS)

غزة: &#34;النقل والمواصلات&#34; تكشف حقيقة وجود ارتفاع على أجرة المواصلات بالقطاع

غزة: "النقل والمواصلات" تكشف حقيقة وجود ارتفاع على أجرة المواصلات بالقطاع

منوعات

&#34;فلفل&#34; صديق الشهيدة شيرين أبو عاقلة لا يزال ينتظرها

"فلفل" صديق الشهيدة شيرين أبو عاقلة لا يزال ينتظرها

اجتمعت مع طليقها في منزل جورج وسوف..أحدث ظهور لأمل عرفة وبناتها

اجتمعت مع طليقها في منزل جورج وسوف..أحدث ظهور لأمل عرفة وبناتها

هل انتهى مشوارها السينمائي..آمبر هيرد تحسم الأمر

هل انتهى مشوارها السينمائي..آمبر هيرد تحسم الأمر

محمد عساف يتألق من جديد باللهجة العراقية..ويكشف عن وجه ابنه

محمد عساف يتألق من جديد باللهجة العراقية..ويكشف عن وجه ابنه

شاهد: بثينة الرئيسي تتعرّض لموقف محرج للغاية

شاهد: بثينة الرئيسي تتعرّض لموقف محرج للغاية

شاهد: بطلة مسلسل (إجازة مفتوحة) تُنهي 13 عاماً من الحب بزفاف أسطوري

شاهد: بطلة مسلسل (إجازة مفتوحة) تُنهي 13 عاماً من الحب بزفاف أسطوري

شاكيرا تُغضب بيكيه..ولهذا السبب سيلجأ للقضاء

شاكيرا تُغضب بيكيه..ولهذا السبب سيلجأ للقضاء

هذا ما اشترطته نجمة البوب بريتني سبيرز على زوجها قبل الزواج

هذا ما اشترطته نجمة البوب بريتني سبيرز على زوجها قبل الزواج

بعد إعلان زواجها للمرة الأولى..الظهور الأول لأبناء ريم مصطفى

بعد إعلان زواجها للمرة الأولى..الظهور الأول لأبناء ريم مصطفى

بعد يومين من إعلان طلاقها ومحاولة الانتحار..غزل وحب بين ياسمين الخطيب وزوجها

بعد يومين من إعلان طلاقها ومحاولة الانتحار..غزل وحب بين ياسمين الخطيب وزوجها

عربي

شاهد.. سوداني يوثق آخر لحظاته قبل قفزه بالنيل

شاهد.. سوداني يوثق آخر لحظاته قبل قفزه بالنيل

لماذا زادت كثافة الضربات الجوية الإسرائيلية على سوريا خلال الأيام الأخيرة؟

لماذا زادت كثافة الضربات الجوية الإسرائيلية على سوريا خلال الأيام الأخيرة؟

الرئيس الفنزويلي يجري زيارة رسمية للدوحة

الرئيس الفنزويلي يجري زيارة رسمية للدوحة

وزير الصحة المغربي يكشف عدد حالات &#34;جدري القردة&#34; المكتشفة في بلاده

وزير الصحة المغربي يكشف عدد حالات "جدري القردة" المكتشفة في بلاده