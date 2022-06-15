بلدية غزة تصدر تعليمات للحد من ظاهرة انتشار الكلاب السائبة

رام الله - دنيا الوطندعت بلدية غزة، المواطنين في المدينة لضرورة إتباع إرشادات وعدم إخراج النفايات ليلاً للحد من انتشار الكلاب السائبة في المدينة، مؤكدةً أنها كثفت جهودها الميدانية لجمع الكلاب من المناطق التي تتواجد فيها والتي ترد منها شكاوى المواطنين.وأفاد ماجد سكر، رئيس قسم الصحة الوقائية في البلدية، في تصريح نشر على صفحة البلدية على موقع (فيسبوك)، مساء اليوم الأربعاء، أن الإرشادات تشمل؛ عدم إخراج النفايات ليلاً للشوارع وإخراجها في ساعات الصباح الباكر قبل الساعة 7 صباحاً لمنع توفير مرتع وبيئة خصبة للكلاب من خلال مخلفات النفايات.ودعا لضرورة وضع النفايات في حاويات مغلقة أو أكياس محكمة الإغلاق وعدم تركها مفتوحة، وضرورة التزام أصحاب الحرف والمطاعم والمحال التجارية بتوفير حاويات بلاستيكية محكمة الإغلاق ووضع النفايات فيها لمنع نبشها من قبل الكلاب السائبة التي تجول في ساعات الليلة عادةً.وأضاف أن الإرشادات تشمل أيضاً ضرورة أن يقوم أصحاب الأماكن المهجورة بإغلاقها جيداً لاسيما في المناطق ذات الكثافة السكانية والقريبة من الأحياء السكنية لعدم توفير مناطق تلجأ إليها الكلاب السائبة.وأوضح أن فريق الصحة الوقائية لاحظ ميدانياً أن المناطق التي لا تتواجد بها النفايات ليلاً يقل فيها انتشار الكلاب السائبة بشكل كبير بينما تكثر في المناطق التي تتواجد بها النفايات ليلاً على أبواب المنازل.وأكد أن الالتزام بإرشادات النظافة وعدم إخراج النفايات ليلاً يحد بشكل كبير من ظاهرة الكلاب السائبة ويقلل من انتشارها في الأماكن السكنية.ولفت رئيس قسم الصحة الوقائية ان طواقم القسم تجمع يومياً ما بين 7 إلى 10 من الكلاب السائبة من المناطق التي تتواجد فيها الكلاب ويتم نقلها لمحمية الكلاب في جنوب شرق المدينة.وكانت بلدية غزة قد أنشأت قبل عامين بالتعاون مع جمعية سلالة محمية خاصة بالكلاب السائبة بهدف جمعها من الأحياء السكنية وتوفير بيئة آمنة للمواطنين وجمع نحو 500 من الكلاب السائبة فيها.