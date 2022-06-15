قوات الاحتلال تستهدف المزارعين ورعاة الأغنام شمال قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، نيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع شمال قطاع غزة.وبحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية، فإن جنود الاحتلال المتمركزين في الأبراج العسكرية شمال شرق بلدة بيت حانون أطلقوا وبكثافة نيران رشاشاتهم الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المزارعين ورعاة الأغنام شرق البلدة، وأجبروهم عنوة على الانسحاب من أراضيهم.يذكر أن قوات الاحتلال تتعمد يوميا إطلاق النار والغاز تجاه الأراضي الزراعية ورعاة الأغنام شرق قطاع غزة وتحرمهم من العمل بأراضيهم الزراعية بأمن وسلام.