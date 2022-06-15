أول تعليق من منظمة (وولد فيجن) على قرار محكمة الاحتلال بإدانة الأسير الحلبي

رام الله - دنيا الوطنعقبت منظمة (وولد فيجن) على القرار الذي أصدرته محكمة بئر السبع المركزية، اليوم الأربعاء، بتوجيه عدة تهم للأسير الفلسطيني محمد الحلبي.وأعربت المنظمة في بيان لها، عن خيبة أملها بالقرار الذي أصدرته المحكمة، مؤكدة أنها أبدت في السابق مخاوفها بشأن هذه القضية.وقالت المنظمة في بيانها: "نرى أنه كانت هناك مخالفات في عملية المحاكمة وانعدام الأدلة الموضوعية المتاحة للجمهور، نحن نؤيد نية محمد في استئناف القرار، وندعو إلى عملية استئناف عادلة وشفافة تستند إلى وقائع القضية".وأشارت، إلى أن منظمة الرؤية العالمية، مسؤولة أمام الأطفال والعائلات الذين يتم خدمتهم، وأمام المانحين، معربة عن إدانتها لأي عمل "إرهاب" أو دعم يتم تقديمه لمثل هذه الأنشطة، رافضة في الوقت ذاته أي محاولة لتحويل الموارد الإنسانية أو استغلال عمل المنظمات الإنسانية العاملة في أي مكان.وفي السياق، قالت المنظمة في بيانها: "نشعر بالحزن لأن عملنا في مساعدة الأطفال الأكثر ضعفا في غزة قد تعطل لفترة طويلة، ونأمل أن نعود إلى غزة، لا نزال ملتزمين بتحسين حياة الأطفال المعرضين للخطر في المنطقة، ونأمل أن نتمكن من النهوض بعملنا الإنساني في سياق تعاوننا الطويل الأمد مع السلطات الإسرائيلية والفلسطينية ذات الصلة".وأضافت: "الرؤية العالمية هي منظمة مسيحية عالمية للإغاثة والتنمية والدعوة مكرسة للعمل مع الأطفال والأسر والمجتمعات للتغلب على الفقر والظلم. تخدم منظمة الرؤية العالمية جميع الناس ، بغض النظر عن الدين أو العرق أو العرق أو الجنس".